Schulverpflegung aktuell: Eine neue Runde der Preisdiskussion um die Schulessen wurde in der Hauptstadt eingeleitet

Berlin (ots) - In Berlin wurden Modellrechnungen zu Kosten für dieBereitstellung beim Schulessen vorgelegt. Die Studie wurde von derDGE im Auftrag des Bundesministeriums für Ernährung undLandwirtschaft (BMEL) durchgeführt, mit dem Ziel mehr Transparenzüber die Verteilung und Zusammensetzung der Kosten in derSchulverpflegung zu erhalten.Das DNSV dazu: In den letzten Jahren wurde versucht das ThemaQualität der Schulverpflegung in den Mittelpunkt der Diskussion zustellen; nun sind wir wieder bei der Preisdiskussion angelangt!Ministerin Julia Klöckner (CDU) betonte dazu, "dass gesundes Esseneben nicht teurer sein muss". Es gebe diverseEinsparungsmöglichkeiten, etwa bei den Energiekosten. DieVerantwortung für die Preise wird diesmal und das ist das Neue, nichtauf die Caterer, sondern direkt auf die Schulen abgewälzt! Mit vierCent mehr wird das nicht machbar sein, bei Preisen die zum Teil nachwie vor noch unter 3,50 EUR liegen.Fazit: Beim Schulessen hat auch diesmal wieder der Staat versagt.In Sachen Schulverpflegung kann Deutschland von Finnland lernen. Dortschreibt das Schulgesetz vor, dass jedes Kind ein Mittagessen erhält- und zwar kostenfrei. Finanziert wird das durch Steuergelder. DasDNSV fordert ein Schulgesetz, das vorsieht: "Jedes Kind soll einkostenloses Mittagessen bekommen." Die Regierung muss endlich Geld indas System geben, statt Kampagnen zu finanzieren. Das DNSV fordertdazu die Aufhebung des Kooperationsverbotes und die Einführung einesSchulfaches "Ernährungs- und Verbraucherbildung". Schulverpflegungist mehr als nur eine warme Mittagsmahlzeit!