Schulterschluss am Main: AMÖ und BGL bündeln Kräfte

Hattersheim (ots) - Der Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V. undder Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) bündeln ihreKräfte. Ziel ist es, die politische Arbeit durch eine engere Zusammenarbeit inZukunft noch effizienter zu gestalten.Der Bundesverband Möbelspedition und Logistik (AMÖ) e.V. und der BundesverbandGüterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL) rücken in Zukunft noch engerzusammen. Ziel ist es unter anderem, durch die Koordination politischer,gewerbepolitischer und gewerbewirtschaftlicher Ziele und Aktivitäten sowieBündelung der Interessen künftig noch effizienter gegenüber Politik undIndustrie aufzutreten."Die einzelnen Unternehmen und die ganze Branche, aber auch das Umfeld verändernsich derzeit in einer rasanten Geschwindigkeit. Da sind wir in den Verbändengefordert, diese Entwicklung aufzunehmen und uns ebenfalls so neu aufzustellen,dass wir den sich verändernden Bedürfnissen gerecht werden können. Mit derKooperation von AMÖ und BGL wollen wir im Interesse unserer Mitglieder Synergiennutzen, um den vielfältigen neuen Anforderungen und Herausforderungen besserentgegentreten zu können", erklärt AMÖ-Hauptgeschäftsführer Dierk Hochgesang denjetzt verkündeten Schulterschluss. "Dass der AMÖ-Gesamtvorstand die Entscheidungnahezu einstimmig getroffen hat ist überwältigend, und ein wegweisendes Votum,das den Aufbruch für eine noch bessere Verzahnung beider Verbände im Interesseund Nutzen unserer Mitgliedsunternehmen bedeutet", freut sich AMÖ-PräsidentFrank Schäfer.Ein Votum, das auch beim BGL Anklang findet. "Der BGL und ich begrüßen dieEntscheidung des AMÖ-Gesamtvorstandes, für eine noch engere Zusammenarbeitzwischen unseren beiden Verbänden zu stimmen, und ich freue mich sehr, dieInteressen des Gewerbes in Zukunft gemeinsam noch stärker in Berlin und Brüsselvertreten zu können", kommentiert BGL-Hauptgeschäftsführer Prof. Dr. DirkEngelhardt das positive Signal. Der BGL hatte bereits im Vorfeld entsprechendeVorstands- und Aufsichtsratsbeschlüsse gefasstt.