Schulterbeschwerden können oft ohne OP behandelt werden

Baierbrunn (ots) - Durch gezieltes Training lassen sichSchulterschmerzen oft ohne eine Operation lindern. Zwar empfehlennach wie vor viele Orthopäden einen Eingriff gegen das sogenannteSchulterengpass-Syndrom, wie das Gesundheitsmagazin "ApothekenUmschau" schreibt. Dabei wird aus dem Gelenk ein Stück Knochenentfernt, um unter dem Schulterdach mehr Platz zu schaffen. Einebritische Studie zeigte kürzlich aber, dass eine solcheDekompressions-Operation den meisten Betroffenen nicht viel bringt."Viele Schulterexperten stellen die alleinige Dekompression schonseit Längerem infrage, denn nur wenige Patienten werden dadurchwirklich beschwerdefrei", sagt der leitende Arzt der SektionSchulter- und Ellenbogenchirurgie an der Universitätsklinik München,Dr. Ben Ockert.Denn es gibt vielerlei Krankheiten die ein Schulterengpass-Syndromverursachen können. Zum Beispiel Kalkablagerungen oder kleine Rissein der Sehne und Verklebungen in der Gelenkkapsel. AuchMuskelverspannungen und Fehlhaltungen können ein Engpass-Syndromhervorrufen. In all diesen Fällen hilft ein Mix aus Physiotherapie,Bewegung und Medikamenten häufig am besten. "Die konservativenMaßnahmen sollte man zunächst ausschöpfen", empfiehlt Ockert. "Oftwird die Schulter dadurch wieder gut."Weitere Informationen zu den einzelnen Therapien finden Leser inder aktuellen "Apotheken Umschau".