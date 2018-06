Köln (ots) - Unter dem Motto "Alles für den Schulstart"veranstaltet der Spielwarenhändler Toys"R"Us in 82 teilnehmendenMärkten in Deutschland, Österreich und der Schweiz am 7. Juli 2018einen Aktionstag rund um das Thema Schule."Wir freuen uns, am Samstag, den 7. Juli in der Zeit von 11 bis 17Uhr (Deutschland) bzw. 10 bis 16 Uhr (Österreich und Schweiz)Schülerinnen und Schüler in unseren Filialen begrüßen zu dürfen. Dortwarten Tipps, Neuheiten, kreative Mitmach-Aktionen und einGewinnspiel rund um das Thema Schule auf alle Teilnehmer", erklärtMarie-Charlotte von Heyking, Teamlead Eventmarketing & PublicRelations bei Toys"R"Us Central Europe.Der Beginn eines neuen Schuljahres ist für Eltern wie für Kindergleichermaßen aufregend. Voller Vorfreude starten Neulinge sowieerfahrene Schulkinder nach den Sommerferien in ein neues Schuljahr.Hierfür möchte jeder gut vorbereitet sein, sodass einem perfektenSchulstart nichts mehr im Wege steht. Gemeinsam mit den PartnernDisney, Undercover, Playmais und Spin Master greift Toys"R"Us mit demAktionstag zum Schulstart das Thema auf und widmet exklusivSchulstartern diesen Tag.Neben einem breiten Angebot und vielen Neuheiten warten in denteilnehmenden Toys"R"Us Filialen unterschiedliche Mitmach-Aktionenauf die Schulstarter.* In ausgewählten Märkten haben Kinder und ihreEltern die Möglichkeit, sich über die neusten Schulranzen-Sets vonScooli zu informieren und den individuell perfekten Schulranzen zufinden. Ein persönlicher Berater erklärt alle Neuheiten und woraufman bei einem Schulranzen-Kauf besonders achten sollte.Gemeinsam mit Playmais können Kinder ihr erstes ABC gestalten,noch bevor die Schule begonnen hat und dies als Andenken mitnehmen.Mit dem Kinetic Sand von Spin Master können die Teilnehmer ihrerKreativität freien Lauf lassen und nach Herzenslust verschiedeneFormen gestalten. In den teilnehmenden Filialen in Deutschland könneni-Dötzchen außerdem ihre eigene, individuelle Schultüte mitverschiedenen Disneymotiven gestalten und mit nach Hause nehmen.Zudem haben alle Teilnehmer, die sich am Gewinnspiel beteiligen, dieChance eines von insgesamt zehn Schulranzen-Sets von Scooli zugewinnen. So steht einem gelungenen Schulstart nichts im Weg.Vorbeischauen und Mitmachen lohnen sich auf jeden Fall - beimAktionstag "Alles für den Schulstart" am 7. Juli 2018 bei denteilnehmenden Toys"R"Us Filialen in Deutschland, Österreich und derSchweiz**.*Nicht alle Partner sind in allen Märkten vertreten.**ausgenommen Toys"R"Us Märkte in Offenbach, Lausanne, St. Gallen,Klagenfurt, Kapfenberg, Villach, Wörgl, Dornbirn, Thalwil und WangsÜber TOYS"R"USToys"R"Us nimmt im deutschsprachigen Raum mit derzeit 93 Filialensowie jeweils landeseigenen Onlineshops eine marktführende Rolle imHandel mit Spielwaren und Babyartikeln ein. Mit seinem breitgefächerten Angebot aus den Bereichen Spielwaren, Multimedia, Outdoorund Baby führt Toys"R"Us das umfangreichste Sortiment der Branche.Durch attraktive Kundenvorteilsprogramme, hohe Servicestandards undProduktqualität zu günstigen Preisen bietet das Toys"R"Us Konzept denKunden einen großen Mehrwert. Besuchen Sie uns doch auch einmal imInternet unter www.toysrus.de.Über Smyths ToysSmyths Toys wurde vor mehr als dreißig Jahren gegründet und istheute - mit mehr als 110 Standorten - der führende 'multi-channel'Spielzeug-Einzelhändler im englisch-sprachigen Europa. Smyths Toysist ein Familienunternehmen. Die Läden, Marken, Kataloge und dieFernsehwerbung von Smyths sind außerordentlich beliebt bei Kundenjeden Alters. Die Transaktion von Toys"R"Us zu Smyths Toys machtSmyths Toys zum größten Spielzeug-Einzelhändler in Europa.Pressekontakt:Toys"R"Us GmbHMarie-Charlotte von HeykingPublic RelationsKöhlstraße 8D-50827 KölnTel.: 0049 / 221 / 5972 - 420E-Mail: presse@toysrus.comOriginal-Content von: TOYS "R" US GmbH, übermittelt durch news aktuell