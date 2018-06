Schulstart 2018: Augen auf beim Ranzenkauf / Chefärzte der Asklepios Klinik Nord geben Tipps (FOTO)

Hamburg (ots) -In Hamburg starten im August mehr als 14.600 Erstklässler in ihrenSchulalltag. Aufgeregt fiebern sie ihrer Einschulung entgegen. Vorallem eins darf dabei nicht fehlen: der erste eigene Ranzen. Dochwelches Modell ist das richtige? Experten der Asklepios Klinik Norderklären, worauf Eltern beim Kauf achten sollten.Für kleine ABC-Schützen ist der eigene Ranzen etwas ganzBesonderes. Schick soll er sein, finden die Kleinen. Und Sicherheitund Komfort bieten, meinen die Erwachsenen. Gar nicht so leicht, dadie richtige Wahl zu treffen. Prof. Dr. Markus Kemper, Chefarzt derKlinik für Kinder- und Jugendmedizin der Asklepios Klinik Nord -Heidberg (http://ots.de/MCIWc3; http://ots.de/GXFAJB), rät Eltern vorallem auf eine gute Passform zu achten: "Der Rücken von Kindern istin den Grundschuljahren sehr empfindlich. Schlecht konstruierteRanzen können zu Haltungsschäden führen, die Kinder das gesamte Lebenlang begleiten."Seine Tipps: Achten Sie beim Kauf auf eine gut gepolsterteRückseite des Ranzens. Sie sollte an mehreren Stellen am Rücken desKindes anliegen. Idealerweise schließt der Ranzen, wenn er getragenwird, oben mit den Schultern ab. Zudem sollte er stufenlosverstellbare und rund vier Zentimeter breite Schultergurte besitzen."Das verhindert, dass die Gurte bei höherem Gewicht einschneiden oderdass sie dem Kind von den Schultern rutschen", so der Kinder- undJugendmediziner. Besonders wichtig am Ranzen ist laut Prof. Kemperein Hüftgurt: "Dieser fixiert den Ranzen beim Gehen und Laufen undhilft, die Wirbelsäule zu entlasten. Denn durch den Gurt wird dasGewicht des Ranzens vom Becken mit aufgefangen." Ein guter Ranzen istzudem großzügig mit Reflektoren ausgestattet und in leuchtendenFarben gestaltet, damit das Kind auf dem Schulweg gut zu sehen ist.Richtiges Packen beugt Haltungsschäden vorDoch der beste Schulranzen nützt nichts, wenn er zu schwer ist undfalsch getragen wird - darauf weist Dr. Sven Nagel, Chefarzt derKlinik für Wirbelsäulenorthopädie und -chirurgie der Asklepios KlinikNord - Heidberg hin (http://ots.de/5pJqEF; http://ots.de/ZZR5UG):"Eltern sollten darauf achten, dass das Eigengewicht des Ranzensmöglichst gering ist. Auch zu kurz oder zu lang eingestellteSchultergurte können zu Haltungsschäden führen", warnt der Experte.Das Tragen des Ranzens nur über einer Schulter sollte für Kinderdeshalb tabu sein.Laut Dr. Nagel lohnt sich vor dem Kauf zudem ein Blick in denRanzen: "Innentaschen sorgen nicht nur für Ordnung, sie ermöglichenauch, dass die Tasche optimal gepackt werden kann. Schwere Büchergehören immer direkt an den Rücken, das macht das Tragen einfacher."Grundsätzlich gilt beim Packen die Regel: Kinder sollten nicht mehrSchulsachen als für den jeweiligen Tag benötigt mitnehmen. "SamtInhalt sollte ein Kind nicht viel mehr als zehn Prozent seinesKörpergewichts schultern", so der Orthopäde.Kontakt für Rückfragen:Asklepios KlinikenKonzernbereich Unternehmenskommunikation & MarketingTel.: (0 40) 18 18-82 66 36E-Mail: presse@asklepios.com24-Stunden-Rufbereitschaft der Pressestelle: (040) 1818-82 8888.Besuchen Sie Asklepios im Internet, auf Facebook oder YouTube:www.asklepios.comwww.facebook.com/asklepiosklinikenwww.youtube.com/asklepiosklinikenOriginal-Content von: Asklepios Kliniken, übermittelt durch news aktuell