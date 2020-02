Schulleitung der Staatlichen Ballettschule Berlin vorübergehend freigestellt

Berlin (ots) - Der Schulleiter der Staatlichen Ballettschule Berlin, Prof. RalfStabel, und der Leiter des Landesjugendballetts, Prof. Gregor Seyffert, sindnach Informationen von rbb24 Recherche vorübergehend vom Dienst freigestellt.Das bestätigte Bildungsstaatssekretärin Beate Stoffers auf Anfrage.Nach Informationen der Redaktion rbb24-Recherche reagierte BildungssenatorinSandra Scheeres mit diesem Schritt auf Forderungen von Bildungspolitikern dereigenen rot-rot-grünen Koalition. Einzelne Bildungspolitiker der Fraktionenhatten kein Vertrauen mehr, dass Stabel und Seyffert zur Aufklärung vonMissständen an der Ballettschule beitragen könnten.Der rbb hatte Mitte Januar über Vorwürfe aus der Schülerschaft und einesGroßteils der Mitarbeiter berichtet, nach denen es zu gravierendenKindeswohlverletzungen an der Schule gekommen sein soll. Dabei geht es umÜberlastung und Erschöpfungszustände von Schülerinnen, daraus resultierendenVerletzungen und Erkrankungen, um sexualisierte Sprache, Beleidigungen, Mobbingund so genanntes Body-Shaming, das in mehreren Fällen zu Essstörungen geführthaben soll. Auch war von einer "Kultur der Angst" die Rede, für die dieSchulleitung Verantwortung tragen soll.Als die Vorwürfe öffentlich wurden, hatte die Senatsverwaltung eineUntersuchungs-Kommission berufen. Bis die Kommission Ergebnisse vorlegt, solldie stellvertretende Schulleiterin Antje Seike die Aufgaben von Ralf Stabelübernehmen.Pressekontakt:Rundfunk Berlin-Brandenburgrbb24 RechercheMasurenallee 8 - 1414057 BerlinTel.: (030) 97 99 3-30333Fax: (030) 97 99 3-30309Mail: koordination@rbb-online.deInternet: www.rbb-online.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/51580/4522922OTS: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb)Original-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell