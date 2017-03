Schulkinder pflanzen mehr als 200 neue Bäume (FOTO)

Mühlacker (ots) -Gestern wurden an der Grundschule Am Appelbach in Wöllstein(Rheinland-Pfalz) die ersten von 25 Obst- und Laubbäumen von derSchulgarten AG gepflanzt. Durch die Obstbäume soll im Schulgarteneine Streuobstwiese entstehen, die die Kinder selbst abernten.Die Baumpflanzaktion wurde durch die "Klimaschutz-Challenge" ausder Nachhaltigkeitswoche 2016 ermöglicht. Dort hat NaturEnergiePlusüber 140 Teilnehmer dazu aufgerufen so viele Kilometer wie möglichdurch Laufen und Radfahren zurückzulegen und so CO2 einzusparen.NaturEnergieplus hat sich im Gegenzug verpflichtet pro 50zurückgelegte CO2-freie Kilometer einen Baum im Projekt "Ein Baum fürjedes Kind" zu pflanzen. Das Ergebnis konnte sich sehen lassen:Insgesamt kamen über 400 Bäume zusammen, die bis Ende Aprileingepflanzt werden. 205 Bäume wurden bereits zwischen Oktober undDezember gepflanzt. Organisiert werden die Pflanzaktionen durch diedeutsche Umweltstiftung. In der aktuellen Runde der Aktion erhaltenweitere 203 Kinder einen Setzling, den sie selbst einpflanzen unddann pflegen."Wir freuen uns sehr, dass wir an der Aktion teilnehmen können undunseren Kindern die Möglichkeit geben Natur so praxisnah wie möglichzu erfahren", sagt Andrea Seelig, Schulleiterin der Grundschule AmAppelbach."Mit der Aktion möchten wir dazu beitragen, dass bereits Kinderein Gefühl für nachhaltiges Handeln entwickeln. Ein ausgeprägtesBewusstsein für die Umwelt und wie man seinen eigenen Teil für ihrenSchutz beitragen kann, wird immer wichtiger", erklärt Gunter Jenne,Geschäftsführer von NaturEnergiePlus.An der Frühjahrs-Pflanzaktion nehmen elf Schulen aus neunBundesländern teil. Neben der Pflanzung begleiten die Schulen dieAktion auch im Unterricht mit Material zum Thema Umwelt und Natur.Hintergrundinformationen zu NaturEnergiePlusNaturEnergiePlus ist eine Marke der NaturEnergie+ Deutschland GmbHmit Sitz in Mühlacker an der Enz. Das Unternehmen vertreibt Ökostromund Ökogas an Privatkunden. Der Ökostrom aus 100 Prozent Wasserkraftwird vollständig in Deutschland erzeugt. Beim Ökogas handelt es sichum klimaneutrales Nordseegas und Biogas aus Reststoffen. Ökostrom undÖkogas sind vom TÜV Nord zertifiziert. Zusätzlich bietetNaturEnergiePlus auch Photovoltaik-Anlagen und viele Produkte zumnachhaltigen Leben an. Darüber hinaus engagiert sich NaturEnergiePlusmit Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsprojekten. Bisher haben sich über50.000 Kunden für NaturEnergiePlus entschieden. Gesellschafter derNaturEnergie+ Deutschland GmbH ist die EnBW Energie Baden-WürttembergAG.Pressekontakt:NaturEnergie+ Deutschland GmbHHeilbronner Straße 40 - 75417 MühlackerUnternehmenskommunikationTelefon: +49 721 63-14320Fax: +49 721 63-12672presse@naturenergieplus.dewww.naturenergieplus.deOriginal-Content von: NaturEnergie+ Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell