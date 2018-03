Schulkantine: Regelmäßige Befragungen von Kindern und Eltern durchführen / TÜV Rheinland: Steigende Qualitätskurve durch externe Unterstützung / Stetige Selbstkontrolle

Köln (ots) - Mangelnde Qualität, keine Abwechslung und für Kinderungeeignet. Schulmensen und Schulkantinen sind in Zeiten des offenenGanztags wichtiger denn je, werden von Eltern und Schülern aber auchkritisiert. Daher sollten sich Gemeinschaftsgastronomen stets selbsthinterfragen, eigene Qualitätsansprüche definieren und ständigkontrollieren. Zum anderen ist die externe Bewertung des Angebotselementar. Der ständige Austausch mit dem Kunden ist dabei derSchlüssel zum Erfolg. Regelmäßige Akzeptanzbefragungen sind ein gutesInstrument, um die Wünsche von Kindern und Eltern zu verstehen unddas Angebot entsprechend anzupassen. In Kantinen-Beiräten könntenzudem Eltern, Schüler, Lehrer und Küchenleitung gemeinsam über denSpeiseplan mitentscheiden. "Immer wieder stellen wir aber fest, dassdieser Austausch viel zu kurz kommt", sagt Manuel Potthoff, der alsAuditor von TÜV Rheinland Gastronomiebetrieben prüft. "StattAnregungen zu geben und Feedback einzufordern, fragen Dienstleisterlieber gar nicht erst nach."Einkaufsgemeinschaften bildenEigentlich selbstverständlich: Ein ausgewogener Speiseplan stelltviele Geschmäcker zufrieden. Vegetarische und vegane Alternativengehören wie auch ausreichend Getränke zum Standard. Das Angebotsollte Salat, Hauptgang und Nachspeise beinhalten. Menüs sollten auchregionale Vorlieben berücksichtigen. Bei der Zubereitung auf dieVerwendung günstiger Fette achten, etwa Pudding auf Milch- stattSahnebasis oder Raps- statt Palmöl. Einkaufsgemeinschaftenermöglichen es, bei knappen Budgetvorgaben pro Essen hochwertigeZutaten wie Bio-Produkte zu verarbeiten. Manuel Potthoff empfiehltaußerdem Mut zum Risiko. Wenn Spinat nicht gegessen werde, könne auchmal experimentiert werden."Ausgezeichnete Gemeinschaftsgastronomie"Das A und O bei der Zubereitung und Ausgabe von Speisen ist dieHygiene. Die Einhaltung der Hygienestandards sowie die Qualität desAngebots können sich Dienstleister etwa durch TÜV Rheinlandzertifizieren lassen. Neben dem Wettbewerbsvorteil ist dieZertifizierung eine externe Bewertung, die möglicheOptimierungspotenziale aufzeigt.Ihr Ansprechpartner für redaktionelle Fragen:Antje Golbach, Presse, Tel.: 0221/806- 4465Die aktuellen Presseinformationen sowie themenbezogene Fotos undVideos erhalten Sie auch per E-Mail über presse@de.tuv.com sowie imInternet: www.tuv.com/presse und www.twitter.com/tuvcom_presseOriginal-Content von: TÜV Rheinland AG, übermittelt durch news aktuell