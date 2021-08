Schuljahr im Saarland startet mit Test- und Maskenpflicht

SAARBRÜCKEN (dpa-AFX) - Das neue Schuljahr im Saarland beginnt an diesem Montag mit einer Test- und Maskenpflicht.



Mindestens in den ersten beiden Wochen nach dem Start müssen alle Schüler und Beschäftigte an den Schulen eine medizinische Maske tragen und zwei Antigen-Schnelltests pro Woche an den Schulen machen. An den Grund- und Förderschulen werden die Schüler von medizinischen Fachkräften getestet, an den weiterführenden und beruflichen Schulen gibt es Selbsttests. Wer vollständig gegen Corona geimpft oder genesen ist, muss keine Testungen machen.

Wie es künftig mit den Tests an Schulen weitergehen soll - darüber werde die Landesregierung noch beraten, teilte der Sprecher des Bildungsministeriums in Saarbrücken mit. Die Maskenpflicht besteht im Schulgebäude und im Unterricht, nicht aber im Freien auf dem Schulhof. Für knapp 120 000 Kinder und Jugendliche beginnt ab Montag nach sechs Wochen Ferien der Unterricht.

Über mögliche Quarantäne-Anordnungen im Fall von bestätigten Corona-Fällen in einer Klasse entschieden dann die zuständigen Gesundheitsämter, teilte das Ministerium weiter mit. Laut Robert Koch-Institut seien jedoch vollständig Geimpfte und Genesene mit einer Impfstoffdosis von Quarantäne-Maßnahmen ausgenommen - und dürften demnach dann auch weiter am Präsenzunterricht teilnehmen, sagte der Sprecher./rtt/DP/zb