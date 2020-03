Schulferien sinnvoll nutzen: Neue AFS-Stipendien für Ferienprogramme (FOTO)

Hamburg (ots) - Ob High School Besuch in Florida, Kreativworkshops in Dänemarkoder Surfen in Irland - bei den "Global Prep" Feriencamps von AFS treffen jungeLeute aus aller Welt zusammen. Gemeinsam vertiefen sie in Sprachkursen ihreEnglischkenntnisse, entdecken andere Kulturen und diskutieren zu aktuellenThemen. Eine wertvolle Erfahrung, die möglichst viele Jugendliche wahrnehmensollen. Genau darum unterstützt AFS Jugendliche aus einkommensschwächerenFamilien mit neuen Teilstipendien von bis zu 1000 Euro. Interessierte könnensich jetzt für die Ferienprogramme im Sommer und Herbst 2020 anmelden.Die Teilnahme an einem internationalen Feriencamp von AFS ist ein einzigartigesErlebnis: Durch die spezielle Kombination aus Sprachkurs und Themen-Workshopsmit abwechslungsreichen Freizeitaktivitäten in einer internationalen Gruppeerleben die Jugendlichen andere Kulturen auf völlig neue Art und verbesserndabei deutlich ihre Sprachkenntnisse. Von diesen besonderen interkulturellenErlebnissen profitieren sie ihr Leben lang. Um eine solche Erfahrung vielenJugendlichen zu ermöglichen, unterstützt AFS Schülerinnen und Schüler auseinkommensschwächeren Familien mit Teilstipendien von bis zu 1000 Euro. DieFerienprogramme richten sich an Jugendliche zwischen 13 und 18 Jahren. Siedauern zwei bis vier Wochen und finden auf allen Kontinenten statt.Interessierte können sich über diesen Link zu den Stipendien informieren:www.afs.de/global-prep-stipendiumInterkulturelle Erfahrungen für alle"Wie der Name 'Global Prep' schon andeutet, zielen unsere Ferienprogramme daraufab, Jugendliche auf die Herausforderungen einer globalisierten Zukunftvorzubereiten: global denkend, lokal handelnd und mit einem starkenVerantwortungsbewusstsein. Als gemeinnütziger Verein ist es uns bei AFS einAnliegen, dass eine solche Erfahrung für viele junge Menschen möglich wird.Deshalb liegen mir unsere Stipendien so am Herzen.", sagt Annika Wolfgram,Leiterin der Global Prep Programme bei AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.Jedes "Global Prep" Feriencamp verfolgt einen individuellen Themenschwerpunkt:vom Sommercamp in Dänemark mit Sport- und Kreativ-Workshops, über einenAction-Camp in England bis hin zum Kurzbesuch einer High School in Florida - fürjeden Geschmack und jedes Interessenspektrum ist etwas dabei. ZahlreicheExkursionen, Sightseeing und Freizeitangebote machen die Bildungsprogramme zueinem unvergesslichen Erlebnis. Die Übersicht zu den verschiedenen Programmenfinden Sie hier: www.afs.de/laenderuebersicht-ferienprogramme.Jetzt anmelden!Jugendliche kommen während des Ferienprogramms je nach Reiseland in einerGastfamilie vor Ort oder in einer Gruppenunterkunft unter. Anmeldungen für dieProgramme in den Sommer- und Herbstferien 2020 sind noch möglich. AlleInformationen zu den Angeboten sowie die Möglichkeit, sich anzumelden, gibt esauf www.afs.de/ferienprogramme. Unter der Telefonnummer 040 399222-0 können sichinteressierte Jugendliche und Eltern ausführlich beraten lassen.Über AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.AFS Interkulturelle Begegnungen e. V. ist ein gemeinnütziger Verein fürJugendaustausch und interkulturelles Lernen. Die Organisation arbeitet seit 70Jahren ehrenamtlich basiert und ist Träger der freien Jugendhilfe sowie derstaatlich geförderten internationalen Freiwilligendienste weltwärts und IJFD.Neben dem Schüler- und Gastfamilienprogramm bietet AFS die Teilnahme an GlobalPrep Ferienprogrammen und Freiwilligendiensten sowie interkulturelleTrainingsmaßnahmen an. Der Verein finanziert sich aus den Teilnahme- undVereinsbeiträgen, durch Spenden, Stiftungsmittel und öffentliche Gelder. AFS istTeil des weltweiten AFS-Netzwerks und arbeitet mit gleichberechtigten Partnernin rund 50 Ländern auf allen Kontinenten zusammen. Rund 3.000 Ehrenamtlicheengagieren sich deutschlandweit für AFS.Pressekontakt:AFS-ÖffentlichkeitsarbeitTala ForootanTelefon: 040/399 222-458Fax: 040/399 222-99E-Mail: presse@afs.deInternet: www.afs.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/34874/4542008OTS: AFS Interkulturelle Begegnungen e.V.Original-Content von: AFS Interkulturelle Begegnungen e.V., übermittelt durch news aktuell