Schulferien: Fernsehlotterie für mehr Chancengleichheit bei Kindern (FOTO)

Hamburg (ots) -Unbeschwerte Sommerferien für Kinder sind heute leider keineSelbstverständlichkeit in Deutschland. Seit über zehn Jahren setztsich die Deutsche Fernsehlotterie für Ferien für Kinder aus sozialbenachteiligten Familien ein. 1.000 schickt sie dieses Jahr in denUrlaub. Hierfür konnte die von der Allianz Deutschland geförderteStiftung Allianz für Kinder als exklusiver Partner gewonnen werden.Der Auftakt zu den Kinderreisen fand heute zusammen mit der StiftungAllianz für Kinder in Hamburg statt.Mit ihren Kinderreisen setzt die Deutsche Fernsehlotterie einstarkes Zeichen gegen soziale Ausgrenzung und für mehrChancengleichheit bei Kindern. Dieses Jahr ermöglicht dieSoziallotterie gemeinsam mit der Stiftung Allianz für Kinder über1.000 Mädchen und Jungen aus sozial benachteiligten Familien eineAuszeit vom Alltag. In insgesamt 13 Camps erleben sie Ferien mitpädagogischem Mehrwert: So füttern die Kinder im niedersächsischenSerengeti Park Tiere und lernen viel über den Naturschutz. An derKüste Schleswig-Holsteins stechen sie in See und im bayerischenTabaluga-Haus der Peter Maffay Stiftung schreiben Nachwuchsmusikerihre Songs.Chancengerechtigkeit für Kinder als zentrale HerausforderungRund zwei Millionen Kinder in Deutschland sind von Armut bedroht,jedes siebte Kind lebt von Hartz IV Leistungen. Häufig vergessen -der Alltag hinter den Zahlen: Kein Geld für Wünsche, für Urlaub, oftbeengte Wohnungen und verringerte Chancen, dem Lernniveau in derSchule standzuhalten. Die materielle Not und fehlende sozialeTeilhabe sind eine schwere Hypothek, mit der Kinder ins Leben startenund die ihre Zukunftschancen beeinflussen."Chancengerechtigkeit für Kinder herzustellen ist aus meiner Sichteine der wichtigsten Herausforderungen unserer Gesellschaft. Es darfin unserem Land keine Frage des Geldes sein, ob ein Kind eineerfolgreiche Schulzeit und erfüllende Freizeit genießen kann", sagtChristian Kipper, Geschäftsführer der Deutschen Fernsehlotterie undder Stiftung Deutsches Hilfswerk. Die Soziallotterie unterstütztgemeinsam mit ihren Mitspielern deshalb neben den Kinderreisen auchzahlreiche Projekte für Kinder, Jugendliche und Familien.Bereits mit den ersten Live-Ziehungen 1956 unterstützte das ErsteDeutsche Fernsehen die Hilfsaktion "Ein Platz an der Sonne". Kinderaus dem eingeschlossenen Berlin erlebten durch die Einnahmen aus demLosverkauf erholsame Ferien in West-Deutschland. 2006 belebte dieFernsehlotterie die Idee neu. Seither genossen insgesamt rund 5.000Kinder unbeschwerte Tage in den bundesweiten Feriencamps. 2017 werdenmit Unterstützung der Stiftung Allianz für Kinder 1.000 weiterehinzukommen.Stiftung Allianz für Kinder erstmals ExklusivpartnerUm solche Erlebnisse zu ermöglichen, braucht es starke Partner: Sokonnte in diesem Jahr die Stiftung Allianz für Kinder für eineexklusive Partnerschaft gewonnen werden. Die von Deutschlands größtemVersicherungskonzern, der Allianz Deutschland, geförderte Stiftung,die die Kinderreisen bereits in der Vergangenheit unterstützte,leistet in diesem Jahr einen wesentlichen Beitrag zu derenFinanzierung. "Für viele Kinder sind die Kinderreisen die erstenFerien überhaupt", sagt Dr. Hans-Christoph Dölle, Vorstand derStiftung Allianz für Kinder. "In den Camps können sie vielebereichernde Erfahrungen sammeln: Ob die Kinder die Pflege und denUmgang mit Tieren lernen oder ihre körperlichen Fähigkeiten in derZirkusschule schärfen - sie nehmen immer etwas für ihr Leben mit."Seit vergangenem Jahr ist auch die von der Fernsehlotterieunterstützte World Childhood Foundation mit an Bord. "Alle Kinderhaben ein Recht auf eine freie, unbekümmerte Kindheit und Sicherheitvor Übergriffen. Darauf wollen wir gemeinsam mit der Fernsehlotteriehinweisen", betont Andrea Möhringer, Geschäftsführerin von Childhood.Besonderes Augenmerk legt die von Königin Silvia von Schwedengegründete Organisation auf die Schulung von Feriencamp-Mitarbeiternzum Umgang mit Kindern, die Opfer häuslicher Gewalt wurden.Mehr als nur Erholung"Wir bieten den Kindern nicht nur eine Woche lang Spaß, Erholungund Ausbruch aus dem Alltag, sondern wollen ihre Stärken und Talentefördern. Dieser hohe pädagogische Anspruch blieb in der Geschichteder Kinderreisen bestehen", erklärt Kipper. Im Serengeti ParkHodenhagen können sich die Kinder als Tierpfleger undRaubtierbändiger versuchen. Sie erleben die Jungtiere des Parks ausnächster Nähe und lassen den Abend bei Stockbrot am Lagerfeuerausklingen. Im Tabaluga Haus der Peter Maffay Stiftung am MaisingerSee schreiben die Kinder ihre eigenen Hits. Gemeinsam mit denKursleitern lernen sie dafür verschiedene Instrumente kennen undgestalten ein Konzert. Landidylle gibt es auf den Schulbauernhöfen inHessen, Niedersachsen und Baden-Württemberg. Die kleinenCamp-Besucher helfen beim Füttern und Melken, am Nachmittag wird inder Hofküche gebacken. Sehr beliebt sind auch die Zirkus-Freizeiten.Unter Anleitung von Profi-Artisten entwickeln die Kinder hier eineigenes Programm für die Manege und feiern Erfolgserlebnisse vorgroßem Publikum.Weitere Informationen:www.fernsehlotterie.dehttp://kinderreisen.fernsehlotterie.dewww.allianz-kinderstiftung.dehttp://de.childhood.org