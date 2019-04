Schulen medienstark machen: jetzt bewerben für MEDIENTRIXX / SWR fördert gemeinsam mit starken Partnern die Medienkompetenz an Grundschulen in Rheinland-Pfalz / Bewerben bis 16. Mai 2019

Mainz (ots) - Digitales Lernen soll Kinder in ihrem Alltagabholen. Dabei ist es wichtig, von Anfang an einen souveränen Umgangmit der virtuellen Welt zu trainieren. Stichwort: Medienkompetenz.Das kostenlose Fortbildungsprogramm MEDIENTRIXX macht Angebote fürKinder, Eltern und Lehrkräfte. Der Südwestrundfunk (SWR) fördertzusammen mit starken Partnern zehn Grundschulen pro Schuljahr inRheinland-Pfalz. Die Bewerbungsfrist endet am Donnerstag, 16. Mai2019.Mitmachen lohnt sich! Alle Grundschulen in Rheinland-Pfalz könnensich bewerben. Der SWR und das Bildungsministerium wählen aus allenEinsendungen zehn Grundschulen aus. Diese Schulen werden im Schuljahr2019/2020 mit kostenlosen medienpädagogischen Angeboten gefördert undmit einer Plakette fürs Schulgebäude geehrt. Die MEDIENTRIXX-Schulenhaben bis Sommer 2020 Zeit, fünf der zehn Module umzusetzen, darunterden verbindlichen Medienelternabend. Pro Schule wird dem SWR eineKontaktperson genannt. Die Termine werden individuell vereinbart.Bewerbung an medientrixx@SWR.deDie formlose Bewerbungsmail geht an medientrixx@SWR.de underklärt, warum die jeweilige Grundschule an MEDIENTRIXX interessiertist und MEDIENTRIXX-Schule werden will. Die Frage, welchemedienpädagogischen Aktivitäten bisher schon durchgeführt wurden,soll auf maximal einer DIN-A4-Seite beantwortet werden.Einsendeschluss: 16. Mai 2019Einsendeschluss ist am Donnerstag, 16. Mai 2019. Die zehnausgewählten Grundschulen werden Anfang Juni 2019 schriftlichbenachrichtigt. Weitere Informationen und die neueMEDIENTRIXX-Broschüre gibt es auf SWR.de/medienstark.Pressekontakt: Bianca von der Weiden, Tel.: 06131 929-32742,bianca.von_der_weiden@swr.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell