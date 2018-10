Schulen können von Bibliotheken lernen / Tag der Bibliotheken / Rat für Kulturelle Bildung empfiehlt in aktueller Studie mehr Kooperationen von Bibliotheken mit Schulen (VIDEO)

--------------------------------------------------------------Studie Bibliothekenhttp://ots.de/K97oXy--------------------------------------------------------------Essen (ots) -Die Bedeutung öffentlicher Bibliotheken für Bildung und Kulturnimmt zu - als wesentlicher Bestandteil der Bildungslandschaften vorOrt und im Zuge der Digitalisierung. In diesem Jahr werdenKooperationen von Bibliotheken und Schulen besonders gewürdigt: Am"Tag der Bibliotheken" am 24. Oktober wird die StadtbüchereiFrankfurt am Main für die Arbeit ihrer SchulbibliothekarischenArbeitsstelle (sba) mit dem nationalen Bibliothekspreisausgezeichnet.Dass Schulen und Kitas besonders von Kooperationen mitBibliotheken profitieren können und die Digitalisierung denBibliotheken neue Chancen für Kooperationen im Bereich KulturelleBildung bietet, geht aus der kürzlich veröffentlichten Studie"Bibliotheken/ Digitalisierung/Kulturelle Bildung. Horizont 2018"hervor. Sie entstand in Kooperation des unabhängigen ExpertengremiumsRat für Kulturelle Bildung mit dem Deutschen Bibliotheksverband e.V.(dbv) und wurde von der Robert Bosch Stiftung gefördert.Die Stadtbücherei Frankfurt ist schon lange ein gutes Beispiel fürKooperationen: Ihre mobilen Teams gehen in die Frankfurter Schulenund bieten mit einem Vor-Ort-Service auf Zeit Beratung und Expertise."Unsere Studie hat gezeigt, dass die Bereitschaft für solcheKooperationen auch bei vielen anderen Bibliotheksleitungen sehr hochist. Besonders die Digitalisierung wird hierbei als Chance gesehen -in der Leseförderung bieten Bibliotheken innovative analoge wiedigitale Formate, eine moderne Medienausstattung und oftmalszeitgemäße Lern- und Aufenthaltsräume - zudem verfügen sie über großeErfahrung und Kompetenz. Von all dem könnten Schulen und Kitas nochviel mehr profitieren", kommentiert Dr. Florian Höllerer, Mitglieddes Rates für Kulturelle Bildung und Leiter des LiterarischenColloquiums in Berlin.Empfehlung an Bibliotheken und SchulenAndere Studien zeigen jedoch, dass im Jahr 2015 bundesweitlediglich 12 Prozent der Ganztagschulen im Primarbereich und nur 10Prozent der Ganztagsgymnasien mit Bibliotheken kooperierten. Der Ratfür Kulturelle Bildung empfiehlt daher den Bibliotheken, dieKooperationen mit Schulen, Vorschulen, Kindergärten und anderenBildungs- und Kultureinrichtungen aktiv anzugehen und systematischauszuweiten. "Gerade für die literarische Bildung bietet dieZusammenarbeit zwischen Schulen und Bibliotheken unter denBedingungen der Digitalisierung hervorragende Möglichkeiten", soProf. Dr. Eckart Liebau, Vorsitzender des Rates für KulturelleBildung.Große Potenziale für die Leseförderung und Medienbildung liegenauch in den Schulbibliotheken, die durch öffentliche Bibliothekengestärkt werden könnten: mit ihrem Wissen über das Zusammenspiel vonanalogen und digitalen Medien, ihrer Kultur des Zuhörens, ihremErfahrungsschatz in der Leseförderung und ihrer Infrastruktur.Studie "Bibliotheken/Digitalisierung/Kulturelle Bildung. Horizont2018"Weitere Ergebnisse der Studie, die am 06. September 2018veröffentlicht wurde, und daraus abgeleitete Empfehlungenthematisieren die finanzielle und personelle Ausstattung deröffentlichen Bibliotheken sowie ihre analogen und digitalen AngeboteKultureller Bildung. Das PDF der Studie ist abrufbar unterwww.rat-kulturelle-bildung.de/publikationen.Pressekontakt:Alexandra HahnRat für Kulturelle Bildung e. V.Huyssenallee 78-8045128 EssenTelefon: 0201-89 94 35-12E-Mail: hahn@rat-kulturelle-bildung.dewww.rat-kulturelle-bildung.deOriginal-Content von: Rat für Kulturelle Bildung, übermittelt durch news aktuell