Schulen im Vereinigten Königreich liegen bei der Aufklärung über Mundhygiene an letzter Stelle, besagt eine FDI-Umfrage von 13 Ländern (FOTO)

Genf (ots) -Am heutigen weltweiten Mundhygienetag (World Oral Health Day, WOHD)veröffentlichte der Weltverband der Zahnärzte (World Dental Federation, FDI) dieErgebnisse einer Umfrage aus 13 Ländern, in der Eltern von Kindern im Alter von5 bis 16 Jahren gefragt wurden, ob die Schulen ihre Kinder über gute Mundpflegeunterrichten. Schlechte Mundgesundheit kann sich negativ auf die Entwicklungeines jungen Mundes auswirken und führt dazu, dass jedes Jahr mehr als 50Millionen Schulstunden verpasst werden.1 Sie kann auch das Selbstbewusstseineines Kindes, seine sozialen Fähigkeiten sowie sein Erfolgspotenzial im späterenLeben beeinträchtigen. Mundgesundheit ist daher für die allgemeine Gesundheitund das Wohlbefinden eines Kindes unerlässlich.Um die multimediale Pressemitteilung zu sehen, klicken Sie bitte hier:http://ots.ch/yLfyAEGemäss der Umfrage stehen die Schulen im Vereinigten Königreich bei derFörderung einer guten Mundgesundheit an letzter Stelle. Auf die Frage, ob dieSchule ihres Kindes Unterricht über die Bedeutung einer guten Mundpflegedurchgeführt habe, antworteten nur 29 % der Eltern aus dem VereinigtenKönigreich, dies sei der Fall, was ein drastisch niedrigeres Ergebnis war als in12 anderen Ländern. Damit steht das Vereinigte Königreich auf der Liste hinterden USA (53 %), Australien (54 %), Deutschland (69 %), China (77 %),Saudi-Arabien (81 %), Polen (84 %), Marokko und Algerien (86 %), Indonesien (87%), Brasilien und Indien (91 %) und Mexiko (93 %).49 % der Eltern aus dem Vereinigten Königreich "wussten nicht", wie oft dieSchule ihres Kindes Unterricht über gute Mundpflege gegeben hat, und Eltern ausAustralien und den USA blieben mit 35 % bzw. 32 % nicht allzu weit dahinterzurück. Dies stand in krassem Gegensatz zu den Ergebnissen aus Deutschland (19%), Saudi-Arabien (12 %), Polen (10 %), China, Indonesien und Marokko (9 %),Algerien (6 %), Indien (5 %), Brasilien (3 %) und Mexiko (1 %).FDI-Präsidentin Dr. Kathryn Kell sagte: "Die Umfrageergebnisse zeigen, dassnicht alle Eltern wissen, ob ihre Kinder in der Schule Unterricht überMundgesundheit erhalten. Wir müssen diese Wissenslücke schliessen, daMundkrankheiten weltweit die häufigste Krankheitsform darstellen und 3,58Milliarden Menschen betreffen; das entspricht der Hälfte der Weltbevölkerung.Darüber hinaus leiden 486 Millionen Kinder an Karies der Milchzähne, was beiKleinkindern zu vorzeitigem Zahnverlust, Schmerzen, Schlafstörungen,Essschwierigkeiten und anderen gesundheitlichen Problemen führen kann." Siebetonte, dass "Schulen ermutigt werden müssen, Kinder in guter Mundpflege zuunterrichten".Die gute Nachricht ist, dass 71 % der Eltern in allen Ländern der Meinung waren,dass Schulen die Kinder in guter Mundpflege unterrichten sollten, und 51 %erkannten auch an, dass Eltern eine wichtige Rolle bei der Aufklärung über dieMundgesundheit spielen.Der Vorsitzende des WOHD-Task-Teams, Dr. Edoardo Cavalle, erklärte:"Gewohnheiten, die eine gute Mundgesundheit gewährleisten, bilden sichfrühzeitig heran. Wir müssen unsere Kinder ermutigen, zweimal täglich mit einerFluorid-Zahnpasta die Zähne zu putzen, und ihnen dabei helfen, Lebensmittel undGetränke mit hohem Zuckergehalt zu meiden. Wir müssen auch regelmässigezahnärztliche Untersuchungen als eine Priorität betrachten. Millionen vonSchultagen werden jedes Jahr aufgrund schlechter Mundgesundheit verpasst, wasdie Leistungsfähigkeit eines Kindes in der Schule ernsthaft beeinträchtigt.Gemeinsam müssen Eltern und Lehrer eine Schlüsselrolle dabei spielen, Kinderüber die Wichtigkeit der Erhaltung eines gesunden Mundes und gesunder Zähne zuunterrichten. Das wird dazu beitragen, die allgemeine Gesundheit und dasWohlbefinden der zukünftigen Generationen zu sichern."Als Reaktion auf die Umfrageergebnisse und um Lehrern und Eltern zu helfen, sichfür Mundgesundheit einzusetzen, hat die FDI die Mouth Heroes (Mundhelden) fürSchulen entwickelt, eine multimediale Unterrichtsressource, die Werkzeuge zurVerfügung stellt, um ansprechende Lektionen über die Bedeutung einer gutenMundgesundheit zu liefern. Die Mouth Heroes sind speziell für Kinder im Altervon 5 bis 9 Jahren gedacht. Zu ihnen gehört eine kinderfreundliche Sprecherinnamens "Toothie", die Kinder auf eine aufregende Reise mitnimmt, auf der siegesundheitsbezogene Lebenskompetenzen entwickeln. Indem sie den Lehrern dabeihelfen, die Mundgesundheit in den Unterricht zu integrieren, können die MouthHeroes dazu beitragen, positive Veränderungen durchzusetzen. Darüber hinaus kannman über die WOHD-Kampagnenwebsite auf viele Ressourcen zugreifen, die Elterndabei unterstützen, mehr über gute Mundpflege für ihre Kinder zu erfahren.Pressematerial: www.worldoralhealthday.org/pressÜber den weltweiten MundhygienetagDer Mundhygienetag (World Oral Health Day, WOHD) wird jährlich am 20. Märzgefeiert. Er wurde vom Weltverband der Zahnärzte (FDI, World Dental Federation)ins Leben gerufen, um das globale Bewusstsein für die Prävention und Bekämpfungvon Mundkrankheiten zu schärfen.www.worldoralhealthday.org; #WOHD19 #SayAhhGlobale Partner des WOHD: Henry Schein, Philips Sonicare, Unilever; Unterstützerdes WOHD: 3M, Planmeca, WrigleyLiteraturhinweise1. Kwan SYL, Petersen PE, Pine CM, Borutta A. Health promotingschools: an opportunity for oral health promotion(Gesundheitsfördernde Schulen: eine Gelegenheit zur Förderung derMundgesundheit). Bull World Health Org. (Weltgesundheitsorganisation)2005;83:677-685.Verfügbar unter: https://www.who.int/bulletin/volumes/83/9/677.pdf[Zugriff am 11. März 2019].Über die UmfrageSoweit nicht anderweitig angegeben, stammen alle Zahlen von YouGov Plc. DieStichprobengrösse umfasste 16.477 Erwachsene, von denen 4.367 Eltern mit Kindernim Alter von 5 bis 16 Jahren waren. Die Forschungsarbeit wurde zwischen dem 18.Februar und dem 4. März durchgeführt. Die Umfrage wurde online durchgeführt. DieZahlen wurden gewichtet und sind repräsentativ für alle Erwachsenen (über 18Jahre) in Australien, Brasilien, Deutschland, dem Vereinigten Königreich, denUSA, Mexiko und Polen und sie werden noch gewichtet und werden damit auch onlinerepräsentativ für alle Erwachsenen (über 18 Jahre) in Algerien, China, Indien,Indonesien, Marokko und Saudi-Arabien sein.Pressekontakt:Charanjit JagaitFDI Communications & Advocacy Directorcjagait@fdiworldental.orgMobil: +41 79 796 76 13Tel.: +41 22 560 81 48Original-Content von: FDI World Dental Federation, übermittelt durch news aktuell