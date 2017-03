Schule muss Rassismus und Sklaverei thematisieren / Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer der Sklaverei am 25. März

Berlin (ots) - Anlässlich des Internationalen Tags des Gedenkensan die Opfer der Sklaverei und des transatlantischen Sklavenhandelsam 25. März erklärt das Deutsche Institut für Menschenrechte:"In Deutschland sind Menschen afrikanischer Abstammung täglichrassistischer Diskriminierung, Afrophobie und Racial Profilingausgesetzt. So lautete jüngst das Fazit der UN-Expert_innengruppe fürMenschen Afrikanischer Abstammung, die Ende Februar die Situation vonSchwarzen Menschen in Deutschland untersucht hat.Wie das Bewusstsein für das Problem der strukturellenrassistischen Diskriminierung von Menschen afrikanischer Abstammungin der Gesellschaft gefördert sowie stereotype und pauschalisierendeDarstellungen Schwarzer Menschen und des afrikanischen Kontinentsvermieden werden können, ist vor allem eine Frage von Aufklärung undMenschenrechtsbildung.Das Deutsche Institut für Menschenrechte empfiehlt denBundesländern dringend, das Thema Rassismus in die Bildungspläneaufzunehmen. Unsere Untersuchung der Schulgesetze aller Bundesländersowie der Bildungspläne von fünf Ländern aus dem Jahr 2016 hatgezeigt, dass nur sehr wenige Bildungspläne Rassismus überhauptthematisieren.Zudem sollten Lehr- und Lernmaterialien mit Blick auf dieDarstellung von Schwarzen Menschen und Menschen afrikanischerHerkunft überarbeitet und gegebenenfalls neu erstellt werden. Denn inSchulbüchern überwiegen stereotype und pauschalisierendeDarstellungen von Afrika. Und das Fehlen wichtiger historischerZusammenhänge, die auf den Beitrag der Menschen afrikanischerHerkunft hinweisen, bekräftigt Vorurteile über 'rückständige undunselbständige Afrikaner'.Wir plädieren darüber hinaus für eine größere Vielfalt in derZusammensetzung der Bildungsplankommissionen der Länder. So solltenSchwarze Menschen und Menschen afrikanischer Herkunft, dieunterrichten, bei der Erstellung von Curricula undBildungsmaterialien beraten und mitwirken."Weitere InformationenPublikation: Das Menschenrecht auf Bildung im deutschenSchulsystem. Was zum Abbau von Diskriminierung notwendig ist.http://ots.de/KOQxWInformation: Internationale Dekade für Menschen AfrikanischerAbstammung http://ots.de/JZQghPressekontakt:Bettina Hildebrand, PressesprecherinTelefon: 030 259 359-14hildebrand@institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @DIMR_BerlinOriginal-Content von: Deutsches Institut f?r Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell