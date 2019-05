Schule muss ein Ort der religiösen Toleranz sein - pauschale Kopftuchverbote unverhältnismäßig

Berlin (ots) - Das Deutsche Institut für Menschenrechte sprichtsich gegen generelle Kopftuchverbote für Schülerinnen aus. "PauschaleKopftuchverbote für Schülerinnen wären unverhältnismäßig und würdendie religionsverfassungsrechtliche und menschenrechtliche Pflichtmissachten, auch in der Schule religiöse Pluralität zu ermöglichensowie religiöse Toleranz zu fördern", erklärt Beate Rudolf,Direktorin des Deutschen Instituts für Menschenrechte anlässlich derVeröffentlichung der Publikation "Die Religionsfreiheit von Kindernim schulischen Raum - Zur Diskussion über Kopftuchverbote fürSchülerinnen"."Kinder genießen Religionsfreiheit und der Staat hat dahergrundsätzlich zu respektieren, wenn ein Kind auch in der Schule dieGebote seiner Religion einhalten will. Keineswegs darf derGesetzgeber unterstellen, dass alle muslimischen Mädchen ein Kopftuchnur deshalb tragen, weil sie dazu von ihren Eltern gezwungen würden",so Rudolf weiter."Im Konfliktfall gebieten die Menschenrechte, alle geeignetenMittel auszuschöpfen, etwa Gespräche der Lehrkräfte mit Kindern undeventuell ihren Eltern sowie pädagogische Mittel und Methoden, dieMädchen stärken, und religiöse Toleranz fördern. Die Schule muss einOrt der religiösen Toleranz sein. Dazu ist Deutschland auch durch dieUN-Kinderrechtskonvention verpflichtet", so Rudolf.Nur in den Einzelfällen, in denen es belastbare Anhaltspunktedafür gebe, dass ein Mädchen von seinem familiären Umfeld dazugezwungen werde, ein Kopftuch zu tragen, könne ein Verbot in Betrachtkommen. Voraussetzung hierfür wäre aber, dass der Staat einegesetzliche Grundlage für einen Eingriff im Einzelfall schafft, allemilderen zur Verfügung stehenden Mittel ausgeschöpft worden sind undder Grundsatz der Verhältnismäßigkeit streng eingehalten wird."Verbote sind im Einzelfall nur als letztes Mittel denkbar", erklärtdie Institutsdirektorin.Weitere Informationen"Die Religionsfreiheit von Kindern im schulischen Raum - ZurDiskussion über Kopftuchverbote für Schülerinnen". Berlin: DeutschesInstitut für Menschenrechte, 2019. (Information Nr. 26)http://ots.de/QGztEXDas Deutsche Institut für Menschenrechte ist mit dem Monitoringder Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention betraut worden und hathierfür die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention eingerichtet.Es hat den Auftrag, die Rechte von Kindern zu fördern, zu schützenund die Umsetzung der Konvention in Deutschland zu überwachen. DieUN-Kinderrechtskonvention trat am 5. April 1992 in Deutschland inKraft.Pressekontakt:Bettina Hildebrand, PressesprecherinTelefon: 030 259 359-14 * Mobil: 0160 966 500 83E-Mail: hildebrand@institut-fuer-menschenrechte.deTwitter: @DIMR_BerlinOriginal-Content von: Deutsches Institut für Menschenrechte, übermittelt durch news aktuell