"Schule fürs Leben": ZDF dreht neue Prime-Time-Serie mit Tanja Wedhorn (FOTO)

Mainz (ots) -In Berlin und Umgebung haben die Dreharbeiten für eine neueZDF-Familienserie mit dem Arbeitstitel "Schule fürs Leben" begonnen.Tanja Wedhorn spielt darin die engagierte Lehrerin Fritzie, dieplötzlich mit der Diagnose Brustkrebs umgehen muss. Unter der Regievon Josh Broecker spielen außerdem Neda Rahmanian, Florian Panzner,Gisa Flake, Tobias Licht, Nick Julius Schuck und viele andere. DieDrehbücher schrieb Headautorin Kerstin Höckel gemeinsam mit KatjaGrübel und Christiane Bubner.Fritzie erhält die Diagnose Brustkrebs im fortgeschrittenenStadium. Wenn sie noch eine Überlebenschance haben will, muss siesich sehr bald einer Operation unterziehen. Aber Fritzie kann undwill sich dieser Realität zunächst nicht stellen. Alles andere läuftdoch gerade so gut. Sie ist gerne Lehrerin und hat gemeinsam mit derDirektorin Selma (Neda Rahmanian), die auch ihre beste Freundin ist,die Schule erfolgreich aus einer Krise geführt. Ihre Ehe mit Stefan(Florian Panzner) ist liebevoll, und die Pubertät von Sohn Florian(Nick Julius Schuck) verläuft glücklicherweise recht glimpflich. Nurweil sie jetzt Krebs hat, muss sich doch nichts ändern? Doch ob siewill oder nicht: Die Diagnose zwingt Fritzie und ihre Liebsten aufeine Reise ins Unbekannte. Denn Fritzie wird sich im Angesicht ihrerKrankheit Fragen stellen und Dinge ausprobieren, die sie für immerverändern.Die sechsteilige Serie "Schule fürs Leben" ist eineZDF-Auftragsproduktion der Polyphon Film und Fernsehgesellschaft.Produzentin ist Beatrice Kramm, Producerin Ursula Pfriem. DieRedaktion liegt bei Katharina Görtz und Kristl Philippi. DieDreharbeiten dauern noch bis Mitte Dezember 2019. Die Serie wirdvoraussichtlich 2020 ausgestrahlt.Fotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/schulefuerslebenAnsprechpartnerin: Dr. Birgit-Nicole Krebs, Telefon: 030 -2099-1096; Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell