Schule für Menschenrechte (FOTO)

Kempen (ots) -Zum 70. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte undparallel zur Eröffnung des UN-Gipfels zum Migrationspakt inMarrakesch zogen 350 Schülerinnen und Schüler des Rhein-MaasBerufskollegs am 10. Dezember vom Holocaust-Denkmal zum Bundestag inBerlin. Unter dem Motto "Die Zukunft sind wir - gemeinsam!"demonstrierten sie dort für die Einhaltung und Stärkung derMenschenrechte und gedachten der Menschen, die in den vergangenenJahren auf der Flucht vor Krieg, Unterdrückung und Not ums Lebengekommen sind.Mitschüler aus Kriegs- und Krisengebieten berichteten von denZuständen in ihren Heimatländern und ihren Fluchterfahrungen. Siezeigten sich glücklich und dankbar über die Chance, in Deutschlandeine Ausbildung absolvieren oder einen Schulabschluss erwerben zukönnen. Gemeinsam wurden die 30 Artikel der Menschenrechtserklärungverlesen.Die beiden Bundestagsabgeordneten des Kreises Viersen, UdoSchiefner (SPD) und Uwe Schummer (CDU) beteiligten sich an derKundgebung. Der Kreis Viersen könne stolze darauf sein, solcheSchüler und eine solche Schule zu haben, sagte Schiefner und bedanktesich bei ihnen für ihr Engagement. Uwe Schummer forderte sie auf,auch in Zukunft immer wieder zu kommen und sich öffentlich für dieMenschenrechte einzusetzen. Man dürfe die Straße nicht dem Hass undden Hetzern preisgeben. Er betonte die Symbolkraft desDemonstrationsweges, der vom Holocaust-Mahnmal am Brandenburger Torvorbei zum Reichstagsgebäude führte.Abschließend mahnte Pfarrer Roland Kühne, dass der Einsatz für dieMenschenrechte gemeinsamer Anstrengungen über nationaleBefindlichkeiten hinaus bedürfe und sprach ein Gebet der VereintenNationen für das gemeinsame Ideal der Menschheit, das vor 70 Jahrenproklamiert wurde: Die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte.