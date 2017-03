Schule aus Sachsen ist Bundessieger im Klimaschutz / Christliche Schule Dresden gewinnt ersten Preis beim Energiesparmeister-Wettbewerb / Bundesumweltministerin Barbara Hendricks prämiert Gewinner (FOTO)

Berlin (ots) -Die Christliche Schule Dresden aus Sachsen ist Bundessieger imEnergiesparmeister-Wettbewerb für Schulen. BundesumweltministerinBarbara Hendricks hat den "Energiesparmeister-Gold 2017" heute inBerlin gekürt. Der von der gemeinnützigen co2online GmbHausgerichtete Wettbewerb zeichnet jedes Jahr die bestenKlimaschutzprojekte an Schulen aus jedem Bundesland aus. Über denzweiten Platz freut sich die Sachsenwaldschule Gymnasium Reinbek ausSchleswig-Holstein. Das Evangelische Gymnasium Siegen-Weidenau ausNordrhein-Westfalen erreichte Platz drei. Die Schulen gehören zu densechzehn Landessiegern des Wettbewerbs (www.energiesparmeister.de)und hatten sich in einer Online-Abstimmung um den Bundessieg gegendie Konkurrenz aus den anderen Bundesländern durchgesetzt. AllePreisträger wurden heute auf der Preisverleihung imBundesumweltministerium geehrt.In diesem Jahr hatten sich 192 Schulen mit rund 22.000 Schülernund Lehrern für den Titel "Energiesparmeister" beworben. Die sechzehnGewinner wurden von einer Jury mit Experten aus Forschung undUmweltpolitik ausgewählt und erhalten jeweils 2.500 Euro. Der"Energiesparmeister Gold" gewinnt weitere 2.500 Euro.Klimaschutzprojekte der Energiesparmeister-FinalistenGold - Christliche Schule Dresden (Sachsen): Nach ihrem Besuch desKlimagipfels in Paris war für die Klima-AG der Christlichen SchuleDresden klar, dass sie selber für das Klima aktiv werden wollen. Siehaben für 2017 ein ganzes Klimajahr geplant, um ihreSchulgemeinschaft mit Podiumsdiskussionen, Aktionstagen und Aktionenwie Flashmobs für den Schutz des Klimas zu sensibilisieren.Silber - Sachsenwaldschule Gymnasium Reinbek (Schleswig-Holstein):Um Klimaschutzprojekte zentral zu koordinieren und Synergieeffekte zunutzen, haben die Gymnasiasten aus Schleswig-Holstein den Dachverband"Green-School-Project" gegründet. Der Verband koordiniert dieEnergiesparbemühungen an der Schule, organisiert eineFahrradwerkstatt für die Schulgemeinschaft und stellt Schreibmaterialaus alten Arbeitsblättern her.Bronze - Evangelisches Gymnasium in Siegen-Weidenau(Nordrhein-Westfalen): Die Schüler des Evangelischen Gymnasiums habeneinen Online-Stadtplan zu klimafreundlichen Orten in Siegen erstelltund werben mit einer eigenen Fahrradgruppe für emissionsarmeMobilität. Mit dem Stadtplan, den Fahrradtouren durch die Region undöffentlichen Vorstellungen wollen sie möglichst viele ihrerMitmenschen zu nachhaltigem Verhalten animieren.Alle Energiesparmeister auf einen Blick- Baden-Württemberg: Ferdinand-von-Steinbeis-Schule in 78532Tuttlingen (Technisches Gymnasium)- Bayern: Gymnasium Dorfen in 84405 Dorfen- Berlin: Rheingau-Gymnasium in 12161 Berlin- Brandenburg: Freie Waldorfschule Kleinmachnow in 14532Kleinmachnow- Bremen: Oberschule an der Egge in 28779 Bremen- Hamburg: Berufliche Schule Uferstraße in 22081 Hamburg- Hessen: Werner-Heisenberg-Schule in 65428 Rüsselsheim(Berufliche Schule)- Mecklenburg-Vorpommern: Albert-Einstein-Gymnasium in 17034Neubrandenburg- Niedersachsen: Bildungszentrum für Technik und Gestaltung in26123 Oldenburg (Berufsfachschule)- Nordrhein-Westfalen: Evangelisches Gymnasium Siegen-Weidenau in57078 Siegen- Rheinland-Pfalz: Grundschule "Lahrer Herrlichkeit" in 57641Oberlahr- Saarland: Geschwister-Scholl-Schule Blieskastel in 66440Blieskastel (Erweiterte Realschule)- Sachsen: Christliche Schule Dresden in 01259 Dresden (Gymnasium)- Sachsen-Anhalt: Berufsbildende Schulen "Dr. Otto Schlein" in39122 Magdeburg- Schleswig-Holstein: Sachsenwaldschule in 21465 Reinbek(Gymnasium)- Thüringen: von-Bülow-Gymnasium in 99192 NeudietendorfPartner aus Wirtschaft und Gesellschaft unterstützenEnergiesparmeisterDie sechzehn Gewinner-Schulen werden nicht nur mit Geld- undSachpreisen, sondern auch mit einer Patenschaft eines Partners ausWirtschaft oder Gesellschaft belohnt. Die Paten unterstützen denWettbewerb und stehen den Schulen während der finalenOnline-Abstimmung zur Seite. Die diesjährigen Paten des Wettbewerbssind die atmosfair gGmbH, die eins energie in sachsen GmbH & Co. KG,ENGIE Deutschland, die Klimaschutz- und Energieagentur NiedersachsenGmbH, das Klimahaus® Bremerhaven 8° Ost, die KreissparkasseTuttlingen, die KSB AG, die Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH(LENA), die Mittelbrandenburgische Sparkasse, der Schleswig-HolsteinEnergieeffizienz Zentrum e. V., die Sparkassen-FinanzgruppeHessen-Thüringen, die Stadtwerke Bliestal GmbH, die Stadtwerke DorfenGmbH und die Berliner Stadtwerke GmbH. Zusätzlich unterstützen denWettbewerb die ENSO Energie Sachsen Ost AG, die A&O HOTELS andHOSTELS Holding AG, die memo AG, die soulproducts GmbH, die ECOBrotbox, die Vaude GmbH & Co. KG, die oekom verlag GmbH, dieRavensburger AG und der BLACK STAR Textildruck.Als reichweitenstarke Medienpartner bringen sich der aufpädagogisch-didaktische Fachzeitschriften spezialisierteFriedrich-Verlag, das Schul- und Kitaportal Oldenbourg-Klick, dasNachhaltigkeitsportal Utopia.de, das Naturkostmagazin Schrot & Kornsowie das bundesweite Schülermagazin YAEZ ein. Von DeutschlandradioKultur wird der Wettbewerb mit der Berichterstattung in der Sendung"Kakadu" unterstützt.Hinweis für die Redaktionen:Das beigefügte Pressebild kann mit Quellenangabe("www.energiesparmeister.de") honorarfrei zur redaktionellenBerichterstattung verwendet werden. Das Bild zeigt dieEnergiesparmeister-Finalisten von der Christlichen Schule Dresden(Sachsen), der Sachsenwaldschule Gymnasium Reinbek (SchleswigHolstein) und dem Evangelischen Gymnasium in Siegen-Weidenau(Nordrhein-Westfalen) auf der Preisverleihung imBundesumweltministerium mit Bundesumweltministerin Barbara Hendricks.Weiteres Bildmaterial zu allen Preisträgern finden Sie ab dem 25.März auf http://www.energiesparmeister.de/presse. Gerne vermittelnwir auf Anfrage den Kontakt zu den Preisträgern.Über den Energiesparmeister-Wettbewerb und die co2onlinegemeinnützige GmbHDie gemeinnützige co2online GmbH (http://www.co2online.de) setztsich für die Senkung des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes ein. Seit2003 helfen die Energie- und Kommunikationsexperten privatenHaushalten, ihren Strom- und Heizenergieverbrauch zu reduzieren. Mitonlinebasierten Informationskampagnen, interaktiven EnergiesparChecksund Praxistests motiviert co2online Verbraucher, mit aktivemKlimaschutz Geld zu sparen. Die Handlungsimpulse, die die Aktionenauslösen, tragen nachweislich zur CO2-Minderung bei. Unterstützt wirdco2online dabei von der Europäischen Kommission, demBundesumweltministerium sowie einem Netzwerk mit Partnern aus Medien,Wissenschaft und Wirtschaft.co2online führt zum neunten Mal in Folge den erfolgreichenEnergiesparmeister-Wettbewerb (http://www.energiesparmeister.de)durch und vergibt jedes Jahr Preise in Höhe von 50.000 Euro anengagierte Schulen. Der Energiesparmeister-Wettbewerb wird im Rahmender Klimaschutzkampagne vom Bundesministerium für Umwelt,Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit gefördert.Bundesumweltministerin Barbara Hendricks ist Schirmherrin desWettbewerbs.