Schule aus Sachsen holt Gold in bundesweitem Klimaschutz-Wettbewerb / Auszeichnung durch Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesumweltministerium / Preise für 17 Schulen aus allen Bundesländern (FOTO)

Berlin (ots) -Das Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden ist Bundessieger imEnergiesparmeister-Wettbewerb für Schulen(www.energiesparmeister.de). Das hat die ParlamentarischeStaatssekretärin Rita Schwarzelühr-Sutter am Nachmittag auf derPreisverleihung im Bundesumweltministerium bekanntgegeben. "Indem derEnergiesparmeister-Wettbewerb erfolgreiche Schulprojekte auszeichnet,sendet er gleich zwei wichtige Botschaften: Zum einen honoriert erdas bestehende Engagement von Schulen, die sich für den Schutz desKlimas starkmachen. Gleichzeitig zeigt er anderen Schulen, wasmöglich ist und stößt so neue Klimaschutzprojekte an", sagteSchwarzelühr-Sutter bei der Auszeichnung in Berlin.Über 40.000 Stimmen für beste Klimaschutz-Projekte an SchulenDie Gymnasiasten aus Sachsen haben sich in der Online-Abstimmungüber den Titel "Energiesparmeister Gold" gegen die fünfzehn anderenLandessieger durchgesetzt. Insgesamt entfielen knapp 9.000 der über40.000 abgegebenen Stimmen auf das Gymnasium aus Dresden. Den zweitenPlatz erreichte mit fast 5.000 Stimmen die Staatliche Grundschule AmWiesenhügel Erfurt aus Thüringen. Platz drei ging mit über 4.000Stimmen an die Evangelische Sekundarschule Haldensleben ausSachsen-Anhalt. Der Bundessieg ist mit Sachpreisen und insgesamt5.000 Euro Preisgeld dotiert.Der Energiesparmeister-Wettbewerb für Schulen(www.energiesparmeister.de) hat zum zehnten Mal die bestenKlimaschutzprojekte an Schulen aus ganz Deutschland prämiert unddabei Preise im Gesamtwert von 50.000 Euro vergeben. Der Wettbewerbist eine Aktion innerhalb der Kampagne "Mein Klimaschutz" im Auftragdes Bundesumweltministeriums und wird von der gemeinnützigenBeratungsgesellschaft co2online ausgerichtet.Wie das Bertolt-Brecht-Gymnasium Dresden CO2-Emissionen senktDa die Heizung in Schulen zu den größten Energiefressern gehört,haben die Schüler des Bertolt-Brecht-Gymnasiums Dresden alleKomponenten der Heizanlage genau unter die Lupe genommen. Zusätzlichüberprüften sie mit Datenloggern die Temperaturentwicklung in derganzen Schule. Anhand der Ergebnisse wurden die Heizzeiten mit Hilfevon Fachleuten neu eingestellt und defekte Elemente im Heizkreislaufaufgespürt sowie wenn nötig ausgewechselt. Datenlogger und neueThermostate in den Klassenzimmern hat die Schülerfirma bb-web aus denEinnahmen ihrer eigenen Solaranlage und aus den Wettbewerbserfolgenihrer Projekte zu erneuerbaren Energien finanziert. Seit 2015 spartdie Schule so jedes Jahr 4.000 Euro Heizenergiekosten und konnteihren CO2-Ausstoß deutlich reduzieren.267 Bewerbungen von über 30.000 Schülern und LehrernIn diesem Jahr haben sich für den Energiesparmeister-Titel 267Schulen mit rund 30.000 beteiligten Schülern und Lehrern beworben.Die sechzehn Gewinner aus den Bundesländern wurden von einer Jury mitExperten aus Forschung und Umweltpolitik ausgewählt und erhaltenjeweils 2.500 Euro. Der "Energiesparmeister Gold" gewinnt weitere2.500 Euro. Zum zehnten Jubiläum des Wettbewerbs wurde außerdem einmit 1.000 Euro dotierter Sonderpreis an einen ehemaligenEnergiesparmeister vergeben. Dieser Jubiläumspreis ging an dasSteinhagener Gymnasium aus Nordrhein-Westfalen; für das Projekt mitder besten Weiterentwicklung seit seiner Auszeichnung.Eine ausführliche Beschreibung aller Preisträger-Projekte ist zufinden auf www.energiesparmeister.de/preistraeger.Partner aus Wirtschaft und Gesellschaft unterstützenEnergiesparmeisterDie sechzehn regionalen Gewinner werden nicht nur mit Geld- undSachpreisen, sondern auch mit einer Patenschaft eines Partners ausWirtschaft oder Gesellschaft belohnt. Die Paten unterstützen denWettbewerb und ihren Energiesparmeister bei derÖffentlichkeitsarbeit. Die diesjährigen Paten des Wettbewerbs sind:Abfallwirtschaftsbetrieb München, atmosfair gGmbH, eins energie insachsen GmbH & Co. KG, Energieagentur Rheinland-Pfalz GmbH, ENGIEDeutschland, Gesellschaft für Energie und KlimaschutzSchleswig-Holstein GmbH, Florida-Eis Manufaktur GmbH, KAEFERIsoliertechnik GmbH & Co. KG, Klimaschutz- und EnergieagenturNiedersachsen GmbH, Landesenergieagentur Sachsen-Anhalt GmbH,Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg,Mittelbrandenburgische Sparkasse, Sparkassen-FinanzgruppeBaden-Württemberg, Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen und WEMAGAG.Zusätzlich unterstützen den Wettbewerb die a&o Hostels, die memoAG und die Vaude GmbH & Co. KG. Als reichweitenstarke Medienpartneragieren der auf pädagogisch-didaktische Fachzeitschriftenspezialisierte Friedrich-Verlag, das Wissensmagazin NationalGeographic KIDS, das Naturkostmagazin Schrot&Korn sowie dasbundesweite Schülermagazin YAEZ. Unterstützt wird der Wettbewerb auchvon Deutschlandfunk Kultur mit Berichterstattung in der Sendung"Kakadu".Hinweis für die Redaktionen:Weitere druckfähige Fotos von der Preisverleihung stehen aufhttp://www.energiesparmeister.de/presse zum Download zur Verfügung.Über den Energiesparmeister-WettbewerbDer Energiesparmeister-Wettbewerb(http://www.energiesparmeister.de) ist eine Aktion innerhalb derKampagne "Mein Klimaschutz" im Auftrag des Bundesumweltministeriums.Der Schulwettbewerb wird seit zehn Jahren von co2online durchgeführt.Dabei werden jedes Jahr Preise in Höhe von insgesamt 50.000 Euro anengagierte Schüler und Lehrer vergeben.Über "Mein Klimaschutz" und co2online"Mein Klimaschutz" (https://www.mein-klimaschutz.de) ist eineMitmachkampagne des Bundesumweltministeriums, realisiert vonco2online. Sie motiviert Verbraucher, den eigenen CO2-Fußabdruckdauerhaft zu verkleinern.Die gemeinnützige co2online GmbH (https://www.co2online.de) setztsich für die Senkung des klimaschädlichen CO2-Ausstoßes ein. Seit2003 helfen die Energie- und Kommunikationsexperten privatenHaushalten, ihren Strom- und Heizenergieverbrauch zu reduzieren.Unterstützt wird co2online dabei von der Europäischen Kommission, demBundesumweltministerium sowie Partnern aus Medien, Wissenschaft undWirtschaft.Pressekontakt:Laura Wagenerco2online gemeinnützige GmbHHochkirchstr. 910829 BerlinTel.: 030 / 780 96 65 - 10Fax: 030 / 780 96 65 - 11E-Mail: laura.wagener@co2online.dewww.co2online.de/twitterwww.co2online.de/facebookwww.instagram.com/co2onlineOriginal-Content von: co2online gGmbH, übermittelt durch news aktuell