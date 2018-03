Schuldschein 4.0 - Helaba und Verbund AG nutzen vc trade für erste digitale Schuldscheinemission

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund":

Frankfurt am Main (ots) -- Erste durch die Helaba arrangierte digitale Schuldscheinemission- Verbund AG erster Plattform-Emittent mit "grünem" Schuldscheinin Höhe von 100 Mio. Euro- Emissionsprozess auf vc trade vollumfänglich digitalDie Helaba Landesbank Hessen-Thüringen lanciert erstmalsSchuldscheine über die vollintegrierte digitale Emissionsplattform vctrade. Als Emittenten konnte die Helaba die Verbund AG, Österreichsführendes Stromunternehmen, für den neuen Emissionsweg gewinnen. Alserste Transaktion wird ein "grüner" Schuldschein in Höhe von 100 Mio.Euro und einer Laufzeit von 10 Jahren des Stromerzeugers, der dengrößten Teil der Energie aus Wasserkraft erzeugt, vermarktet. DiePlattform bildet den etablierten Prozess vom Emittenten unterEinschaltung der Bank hin zum Investor vollumfänglich digital ab underhöht damit Transparenz, Effizienz und Geschwindigkeit der Emissionund verringert dabei signifikant die Kosten der Transaktion."Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der Verbund AG mit dieseminnovativen Marktplatz in eine neue Ära des Schuldscheingeschäfts zustarten", erklärt Hans-Dieter Kemler, Mitglied des Vorstands undverantwortlich für das Kapitalmarktgeschäft der Helaba.Pressekontakt:Mike Peter SchweitzerPresse und KommunikationHelabaLandesbank Hessen-ThüringenGirozentraleMAIN TOWERNeue Mainzer Str. 52-5860311 FrankfurtTel.: 069/9132-2877Fax: 069/9132-4335e-mail: mikepeter.schweitzer@helaba.deInternet: www.helaba.deOriginal-Content von: HELABA Landesbank Hessen-Thüringen, übermittelt durch news aktuell