Schuldenuhr wandert ins Historische Museum

BERLIN (dpa-AFX) - Sie ist das Markenzeichen des Steuerzahlerbundes: die digitale Schuldenuhr, die seit Mitte 1995 unaufhörlich tickt und den Schuldenstand von Bund, Ländern und Gemeinden anzeigt.



Sie wird regelmäßig aktualisiert, sobald sich Daten der Kernhaushalte ändern und das Statistische Bundesamt neue Zahlen vorlegt. Nach einem Umzug des Bundes der Steuerzahler innerhalb Berlins ist nun eine neue Schuldenuhr in Betrieb. Das alte Modell, das eine Maßanfertigung für einen Rundbogen am früheren Verbandssitz war, soll Anfang 2017 an das Historische Museum in Berlin übergeben werden. Das erste Modell tickt weiter am ursprünglichen Standort in Wiesbaden und läuft synchron mit der Schuldenuhr in Berlin./as/DP/mis