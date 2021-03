Schuldensanierung für Privatpersonen mit Unterstützung der SUD Service & Dienstleistungs AG

Zug (ots) - Schulden sind eine große Belastung für alle Betroffenen. Menschen die überschuldet sind haben häufig komplett den Überblick über ihre Finanzen verloren, haben noch nicht einmal mehr eine Vorstellung davon, um wie viel Geld es bei Ihnen geht. Sie leiden unter Schuldenstress, fühlen sich nicht in der Lage die finanziellen Probleme anzupacken, obwohl schnelles Handeln notwendig wäre.Laut einem Entwurf für den Armuts- und Reichtumsberichts der Bundesregierung, der noch in diesem Frühjahr veröffentlicht werden soll, sind die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie auf einkommensschwache Haushalte besonders stark. Nach den vorläufigen Zahlen sagten bereits im August rund 30 Prozent der Befragten mit niedrigem Einkommen, sie hätten Probleme, ihre laufenden Ausgaben zu decken. Hochgerechnet 15,5 Millionen Haushalte mussten bereits zu diesem Zeitpunkt Einkommenseinbußen in der Pandemie hinnehmen. Besonders betroffen waren laut Berichtsentwurf Gering- und Normalverdiener. Selbständige, Langzeitarbeitslose, Rentner, Studenten seien besonders von den Auswirkungen der Pandemie betroffen. Aber Überschuldung ist ein Phänomen das quer durch alle Gesellschaftsschichten geht. Jeden kann es treffen. Arbeitslosigkeit, Krankheit, Scheidung können auch Menschen aus der Mittelschicht schnell in die Situation bringen, ihre Rechnungen nicht mehr begleichen zu können. Ignorieren hilft in diesem Fall nicht weiter, vielmehr sollten sich von Überschuldung betroffene Menschen möglichst frühzeitig kompetente Hilfe suchen.Die SUD Service & Dienstleistungs AG ist darauf spezialisiert für überschuldeten Privatpersonen einen kompetenten, für sie passenden Finanzsanierer zu finden. Über die Internetseite https://finanzsanierung24.ch/ kann bei der SUD ein kostenloses und unverbindliches Angebot zur Vermittlung einer Finanzsanierung eingeholt werden. Das Unternehmen verfügt über hervorragende Kontakte in der Branche, ist sehr gut vernetzt und arbeitet mit renommierten Finanzexperten zusammen. An Hand der Daten des Anfrageformulars sucht die SUD den passenden Finanzsanierer und leitet die Angaben in anonymisierter Form an ihn zur Prüfung weiter. In der überwiegenden Zahl der Fälle ist eine außergerichtliche Einigung und die Schuldenfreiheit ohne Privatinsolvenz möglich. Dann unterbreitet der Finanzsanierer ein persönliches Angebot und gibt eine verbindliche Zusage den Fall zu übernehmen. Dieses Angebot wird an den Antragsteller weitergeleitet. Zusammen mit einen Vermittlervertrag der SUD Service & Dienstleistungs AG und einen Finanzsanierungsvertrag mit dem Finanzexperten. Wenn der Antragsteller die Verträge gründlich geprüft hat und sich für eine Zusammenarbeit mit dem Finanzexperten entscheidet, erhält die SUD eine Vermittlungsprovision. Der Finanzsanierer wird für seine Dienstleistung getrennt bezahlt. Die Kosten für diesen Service sind moderat und liegen deutlich unter den marktüblichen Preisen. Der komplette Vorgang wird schnell, unkompliziert und diskret über den Postweg abgewickelt.Schuldenregulierung ist eine komplexe Aufgabe bei der man viele Fehler machen kann und sollte daher den Experten überlassen werden. Ziel der Finanzsanierung ist die außergerichtliche Einigung mit den Gläubigern. Nach Durchsicht sämtlicher Unterlagen analysiert der von der SUD vermittelte Finanzexperte die Situation, prüft alle Einnahmen und Ausgaben und verschafft sich einen Überblick über die Gläubiger und die Rechtmäßigkeit der Forderungen. In Abstimmung mit dem Schuldner wird dann eine Entschuldungsstrategie entwickelt, mit neuen für ihn tragbaren Raten. Auf Basis dieses Regulierungsvorschlags tritt der Finanzexperte mit den Gläubigern in Verhandlung. Da die Gläubiger wissen wie wenig sie im Falle einer Verbraucherinsolvenz vom Schuldner zu erwarten haben, stimmen sie meist einer außergerichtlichen Einigung zu. So können die Schuldner nach einem klaren Tilgungsplan in einem überschaubaren Zeitraum Ihre Schulden abzahlen und dabei mit Ihrem verbleibenden Einkommen gut zurechtkommen.Finanzen sind Vertrauenssache. Zuverlässigkeit und Diskretion zeichnen eine Finanzsanierung mit Unterstützung der SUD Service & Dienstleistungs AG aus, um finanzielle Probleme nachhaltig zu lösen.Pressekontakt:SUD Service & Dienstleistungs AGGubelstrasse 12CH-6300 Zughttps://www.sud.ag/Original-Content von: SUD Service & Dienstleistungs AG, übermittelt durch news aktuell