Schuldenbarometer 2017: Privatinsolvenzen sinken um 6,8 Prozent / Bremen und Saarland Insolvenzhochburgen (FOTO)

Hamburg (ots) -Die Privatinsolvenzen sind 2017 das siebte Mal in Folgezurückgegangen. Im vergangenen Jahr mussten 94.079 Privatpersoneneine Insolvenz anmelden - so wenige wie seit 2004 nicht mehr. Damitverringerten sich die Privatpleiten im Vergleich zum Jahr 2016 um 6,8Prozent (2016: 100.984). So lauten die zentralen Ergebnisse derCRIFBÜRGEL Studie "Schuldenbarometer 2017". Im Vergleich zumbisherigen Insolvenzrekordjahr 2010, als 139.110 Privatpersonen eineInsolvenz anmelden mussten, sind die Fallzahlen 2017 um 34,4 Prozentgesunken.Hauptursache für den erneuten Rückgang bei denVerbraucherinsolvenzen ist die weiterhin günstige Situation derPrivatpersonen. Sie profitieren von verbessertenArbeitsmarktbedingungen mit sinkender Arbeitslosigkeit und steigendenLöhnen. "Arbeitslosigkeit und die damit verbundeneEinkommensverschlechterung ist Haupttreiber für eine Privatinsolvenz.Die Formel für weniger Privatpleiten ist daher einfach. Ein Anstiegder Beschäftigtenzahlen führt zu einem Rückgang derPrivatinsolvenzen", begründet CRIFBÜRGEL Geschäftsführerin IngridRiehl den Rückgang der Insolvenzen. Ein Anstieg der finanziellenBelastungen der Verbraucher, etwa durch eine Verschlechterung derSituation auf dem Arbeitsmarkt oder eine Zinswende, würde hingegen zueinem Anstieg der Privatinsolvenzen führen", so Riehl.Für das Gesamtjahr 2018 rechnet CRIFBÜRGEL aufgrund der weiterhingünstigen Rahmenbedingungen für die Privatpersonen mit einem weiterenRückgang der Privatpleiten auf 90.000 Fälle (minus 4,3 Prozent).Bremen war 2017 erneut Insolvenzhochburg. Auf 100.000 Bürgergerechnet waren 199 zahlungsunfähig. Beim Vergleich der Bundesländerliegt das Saarland mit 161 Insolvenzen auf Platz zwei. Es folgt dasbekannte Nord-Süd-Gefälle bei den Privatinsolvenzen. Niedersachsenund Hamburg (je 155 Insolvenzen je 100.000 Einwohner) sowieSchleswig-Holstein (149) liegen über dem Bundesdurchschnitt (114). Amwenigsten Privatinsolvenzen meldete im Jahr 2017 Bayern (78 Fälle je100.000 Einwohner).Das Insolvenz-Ranking der 30 größten Städte führt Gelsenkirchenmit 255 Pleiten je 100.000 Einwohner an. Am wenigstenPrivatinsolvenzen gab es im Städtevergleich wie schon 2016 inStuttgart. In der Hauptstadt Baden-Württembergs wurden 70Privatinsolvenzen je 100.000 Einwohner gemeldet.Einzig in Thüringen (plus 2,9 Prozent) und Berlin (plus 2,8Prozent) stiegen die Privatinsolvenzen im Jahr 2017 an. In allenanderen Bundesländern waren die Privatpleiten rückläufig. In Hessen(minus 17,7 Prozent), Sachsen (minus 13,9 Prozent), Bayern (minus10,2 Prozent) und Baden-Württemberg (minus 10 Prozent) sanken diePrivatinsolvenzen zweistellig.Ein Trend der letzten Jahre scheint vorerst gestoppt. Nach zuvorfünf Anstiegen in Folge sind erstmals auch die Insolvenzen in derAltersgruppe 61 Jahre und älter rückläufig (minus 8,2 Prozent).Zu den Gründen einer Privatinsolvenz gehören Arbeitslosigkeit undreduzierte Arbeit, Einkommensarmut, gescheiterte Selbstständigkeit,unwirtschaftliche Haushaltsführung, Veränderungen in der familiärenSituation wie Scheidung beziehungsweise Trennung und Krankheit. Derüberwiegende Teil der Privatpersonen in einer Insolvenz hat vor allemSchulden bei Kreditinstituten, Versandhändlern, Versicherungen,Behörden, Vermietern, Energieversorgern und Telefongesellschaften.Die Durchschnittsschuldenhöhe der Betroffenen liegt in der Summe beirund 32.000 Euro.Die komplette Studie "Schuldenbarometer 2017" finden Sie aufunserer Homepage unter http://ots.de/rU0LShPressekontakt:Oliver Ollrogge, CRIF Bürgel GmbH, Bereich Marketing/PRE-Mail: Oliver.Ollrogge@buergel.de, Tel.: 040 / 89 803 582Original-Content von: CRIF Bürgel GmbH, übermittelt durch news aktuell