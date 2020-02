Schuldenatlas: Verbraucher in Süddeutschland sind am höchsten verschuldet - aber seltener

Heidelberg (ots) - Im Norden und Osten Deutschlands schließen die Menschenbesonders häufig Kredite ab, im Westen ist der Anteil mit mehreren Kreditengleichzeitig besonders hoch. Das zeigt der "Verbraucheratlas Schulden inDeutschland" des Vergleichsportals Verivox. Den höchsten Schuldenstand unter denDarlehensnehmern mit bereits laufenden Kreditpflichten haben Saarländer,Baden-Württemberger und Bayern.Höchster Schuldenstand im Saarland, Baden-Württemberg und BayernWer einen Kredit beantragt, macht dabei Angaben zu bestehenden Schulden. Unterden Kreditinteressenten, die bereits laufende Darlehen haben, haben Saarländermit genau 25.000 Euro im Schnitt den höchsten Schuldenstand. Dahinter folgenBaden-Württemberg (23.994 Euro), Bayern (23.907 Euro) und Hessen (23.109 Euro).Mit weniger als 20.000 Euro war der Schuldenstand bei Berlinern und Sachsen amniedrigsten. Bundesweit liegt der Durchschnitt bei 22.539 Euro."In den einkommensstarken südlichen Bundesländern können Verbraucher auchgrößere Summen mit einem Kredit finanzieren", sagt Oliver Maier, Geschäftsführerder Verivox Finanzvergleich GmbH. "Dementsprechend höher ist auch die nochoffene Restschuld, wenn sie erneut einen Kredit beantragen."Auch im Städte-Ranking wird dieser Zusammenhang deutlich. Unter denAntragstellern mit laufenden Krediten haben Wiesbadener im Schnitt den höchstenSchuldenstand (26.561 Euro). Zugleich haben die Einwohner der hessischenLandeshauptstadt das höchste Durchschnittseinkommen (2.581 Euro) unter denVerivox-Kunden.Brandenburger nehmen am häufigsten Kredite aufEin ganz anderes Bild ergibt sich bei der Häufigkeit der Kreditaufnahme. Hierliegen der Norden und der Osten Deutschlands klar vorn. In Brandenburg nehmenVerbraucher um 34 Prozent häufiger Kredite auf als im Bundesdurchschnitt(Indexwert 100). Dahinter folgen Schleswig-Holstein (120), Niedersachsen (116)und Mecklenburg-Vorpommern (114). Bayern (79), Sachsen (88) undBaden-Württemberger (90) entscheiden sich vergleichsweise selten für einenKredit.Unter den Großstädtern nehmen die Menschen in Kassel (122), Magdeburg (112) undBraunschweig (111) besonders häufig Kredite auf. Sehr zurückhaltend sindhingegen Freiburger. Sie nehmen um 38 Prozent seltener einen Kredit auf als derBundesdurchschnitt (Indexwert 62). Auch in Münster (65) und Dresden (70) sinddie Verbraucher vergleichsweise wenig kreditaffin.Umschuldung spart über 2.500 EuroFür Verbraucher mit laufenden Krediten bietet das historische Zinstief einegünstige Gelegenheit für die Ablösung und Umschuldung des alten Darlehens. "Imaktuellen Zinsumfeld lohnt sich die Umschuldung fast immer", sagt Oliver Maier.Eine einfache Beispielrechnung zeigt das Sparpotenzial: Vor zwei Jahren musstenKreditnehmer für einen Konsumentenkredit mit 7-jähriger Laufzeit imBundesdurchschnitt 6,72 Prozent Zinsen zahlen - laut Zahlen der Bundesbank.Einen Umschuldungskredit über die restlichen 5 Jahre bieten die günstigstenBanken heute für zwei Drittel aller Kunden zum Effektivzins von 2,46 Prozentoder günstiger an. Wer die durchschnittliche Restschuld von 22.539 Euro zudiesem Zinssatz ablöst, spart 2.513 Euro im Vergleich zum alten Darlehen.In Oberhausen hat jeder vierte Antragsteller bereits laufende KrediteGroße regionale Unterschiede gibt es beim Anteil von Umschuldungskrediten an derGesamtnachfrage. Während in Aachen mit 13,9 Prozent nur etwa jeder Siebte beiseiner Kreditanfrage laufende Darlehen angibt, hat in den RuhrgebietsstädtenOberhausen (24,2 Prozent) und Duisburg (23,5 Prozent) beinahe jeder vierteInteressent schon mindestens einen Kredit. In Bochum (21,4 Prozent) undGelsenkirchen (21,3 Prozent) trifft dies noch auf mehr als jeden Fünften zu.Auch im Bundesländer-Ranking liegt der Westen vorn. 18,7 Prozent derKreditinteressenten aus Nordrhein-Westfalen haben bereits einen oder mehrereKredite. Am geringsten ist der Anteil mit 15,3 Prozent in Sachsen-Anhalt.MethodikAlle Kreditanfragen bei Verivox in den Jahren 2018 und 2019 sind in dieAuswertung eingeflossen. Zur Berechnung der Häufigkeit wurden dieKreditabschlüsse in einzelnen Städten und Bundesländern ins Verhältnis zu derenEinwohnerzahl gesetzt. Im Zuge der Kreditanfrage machen Antragsteller Angaben zulaufenden Kreditpflichten. Ausgewertet wurden der durchschnittlicheSchuldenstand der Antragsteller mit bestehenden Kreditpflichten sowie der Anteilvon Antragstellern mit laufenden Krediten an der Gesamtnachfrage. Nur laufendeKonsumenten- und Ratenkredite flossen in die Auswertung ein. Baufinanzierungenwurden nicht berücksichtigt.Weitere InformationenVerbraucheratlas: Schulden in Deutschlandhttps://www.verivox.de/verbraucheratlas/schulden-deutschland/Pressekontakt:Toralf Richter, Tel.: +49 (0)6221 7961-342,Mobil: +49 (0)152 54773767, toralf.richter@verivox.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/19139/4519081OTS: Verivox GmbHOriginal-Content von: Verivox GmbH, übermittelt durch news aktuell