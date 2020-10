Schuldenabbau: K+S steht kurz vor Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts

Weitere Suchergebnisse zu "K+S":

KASSEL (dpa-AFX) - Der Dünger und Salzkonzern K+S steht kurz vor dem Verkauf des amerikanischen Salzgeschäfts.



Entsprechende Verhandlungen mit der Stone Canyon Industries seien sehr weit fortgeschritten, teilten die Hessen am Montag in Kassel mit. Die Sparte solle dabei mit insgesamt 3,2 Milliarden US-Dollar (2,7 Mrd Euro) bewertet werden. Noch seien allerdings keine Verträge unterzeichnet. Zuvor hatte die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider über einen kurz bevorstehenden Verkauf an die zu Stone Canyon gehörende Kissner Group berichtet und dabei einen Preis von 3 Milliarden Dollar genannt.

Die K+S-Aktien bauten ihre Kursgewinne zuletzt auf fast 19 Prozent aus. Denn der in der Unternehmensmitteilung genannte Verkaufspreis liegt noch deutlicher über der Markterwartung als nach der Bloomberg-Meldung gedacht. Damit würde K+S beim dringend notwendigen Schuldenabbau einen großen Schritt voran machen./mis/stw