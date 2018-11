Heppenheim (ots) - Repräsentative Studie: Die Spar-Quote istgestiegen, aber: Fast jeder fünfte Deutsche leiht sich Geld, umRechnungen zu bezahlen / Finanz-Schulungen notwendigDeutschlands Wirtschaft wächst und zeigt derzeit den längstenAufschwung seit der Wiedervereinigung. Auch die Arbeitslosenquoteliegt mit 3,6 Prozent weit unter dem EU-Durchschnitt (7,3 Prozent)."Dennoch können wir nicht nur positive Auswirkungen registrieren: DieErsparnisse der deutschen Haushalte sind gestiegen - aber auch dieVerschuldung", sagt Florian Wöretshofer, Managing Director und CEOder Intrum Deutschland GmbH. Das sind Resultate des European ConsumerPayment Report (ECPR) von Intrum, Europas größtemKreditmanagement-Unternehmen. Bei der Befragung haben in der sechstenAuflage wiederum 24.398 europäische Konsumenten - davon 1.016 ausDeutschland - teilgenommen. Untersucht werden die Lage und der Umgangmit den Finanzen in privaten Haushalten."Wir haben europaweit täglich mit 250.000 verschuldetenVerbrauchern Kontakt und sehen eine wachsende Kluft. Während immermehr Europäer jeden Monat Geld sparen können, wächst auch die Gruppe,die Kredite aufnehmen muss, um Rechnungen zu bezahlen oder Dinge fürihre Kinder zu kaufen", sagt Jürgen Sonder, Geschäftsführer und ChiefCommercial Officer von Intrum. Inzwischen geben 63 Prozent (Vorjahr57 Prozent) der Befragten an, dass sie jeden Monat Geld sparen und imDurchschnitt 293 Euro auf die Seite legen können. Gespart wird vorallem für unerwartete Ausgaben (65 Prozent) und Urlaubsreisen (49Prozent). Trotz der niedrigen Zinsen sparen 65 Prozent der Menschenauf einem Sparkonto, 24 Prozent sammeln das angesparte Geld in bar.Geld leihen für Konsum und KinderDoch eine wachsende Zahl von Menschen kämpft: fast jeder fünfteDeutsche muss sich Geld leihen, um Rechnungen bezahlen zu können. DieQuote ist von 13 Prozent vor drei Jahren auf 19 Prozent deutlichgestiegen. Eltern sind dabei besonders betroffen: Ein Drittel derVerbraucher mit Kindern unter 18 Jahren im Haushalt (33 Prozent)haben in den letzten 6 Monaten - mit Ausnahme von Hypotheken - Geldgeliehen oder ihr Kreditkartenlimit ausgeschöpft, um Rechnungen zubezahlen. Auch haben sich 34 Prozent der Eltern in Deutschland imLaufe der letzten 6 Monate Geld geliehen, um etwas für Ihre Kinder zukaufen - ein Anstieg von zehn Prozentpunkten im Vergleich zumVorjahr. Am häufigsten helfen die Familie (39 Prozent) und Freunde(33 Prozent) aus. Frauen wenden sich dabei lieber an die Familie (51Prozent), während Männer Freunde bevorzugen (36 Prozent). Die eigeneBank liegt mit 28 Prozent auf Platz drei.Gründe unter anderem: Wachsender Onlinehandel und sozialer DruckDer Wille ist da: 88 Prozent der Frauen und 78 Prozent der Männerin Deutschland finden es wichtig, dass Rechnungen pünktlich bezahltwerden. Doch 37 Prozent der deutschen Befragten könnten eineunvorhergesehene Ausgabe von 1.350 Euro nicht begleichen, ohne sichetwas zu leihen. Das entspricht einem durchschnittlichen halbenMonats-Nettogehalt in Deutschland. Fast einer von drei Konsumenten(27 Prozent) ist überzeugt, dass sie der einfach mögliche Einkauf imInternet dazu verführt, insgesamt mehr einkaufen. Und immer mehrMenschen (31 Prozent im Jahr 2018) berichten, dass die sozialenMedien für sie einen zusätzlichen Druck erzeugen, mehr zukonsumieren, als sie sollten.Schulungen dringend notwendigDie Ergebnisse zeigen auch, dass 39 Prozent der deutschenBefragten sich wünschen, mehr über den Umgang mit Geld und Finanzenin der Schule erfahren zu haben. Und sieben von zehn Eltern mitminderjährigen Kindern im Haushalt sagen, dass Schulen den Kindernmehr über die Verwaltung ihrer Haushaltsfinanzen beibringen sollten.Das sieht auch Intrum-Deutschand-Chef Florian Wöretshofer so:"Kredite sind eine Voraussetzung für eine wachsende Gesellschaft,weshalb es auch selbstverständlich ist, dass sowohl Unternehmen alsauch Verbraucher mehr Kredite erhalten, wenn die Wirtschaft wächst.Aber das System, in dem diese Kredite gewährt werden, musstransparent sein und Vorteile für alle Beteiligten bringen. Unseretäglichen Erfahrungen und die Ergebnisse des ECPR zeigen, dass dieFinanzbranche mehr tun kann, um die Fähigkeit der Verbraucher zuunterstützen, finanziell tragfähige Entscheidungen zu treffen. ZumBeispiel durch Initiativen zur Finanzausbildung".+++Über den Intrum European Consumer Payment Report 2018Für die Studie wurden im September 2018 mehr als 24 000Konsumenten aus 24 europäischen Ländern im Alter von 18 bis 65 Jahrenbefragt. Seit 2013 werden Fragen zur Haushaltsführung erhoben, umEinblicke in das Ausgabeverhalten und den Umgang mit demHaushaltsbudget zu gewinnen.Der ungekürzte European Consumer Payment Report 2018 wird ab dem26. November in 24 europäischen Ländern vorgestellt. Zum Download:https://www.intrum.com/media/4333/intrum_ecpr-2018.pdfNationaler Kontakt:Kristina Benitz, National Marketing & Communication ManagerIntrum Deutschland GmbH.