Schulden: 5 wichtige Fakten, die Investoren immer im Auge behalten sollten

Schulden mögen die wichtigste Komponente unserer Wirtschaft sein, aber viele von uns verstehen das Konzept der Schulden und ihre Auswirkungen auf Wirtschaft und Märkte unter den extremsten Umständen nicht ganz.

Es gibt eine Reihe von Missverständnissen über Schulden, die aufgeklärt werden sollten. Da es sowohl für Verbraucher als auch für Unternehmen und vor allem für Regierungen so wichtig ist, werfen wir einen Blick auf fünf Fakten, die man bei der nächsten Investitionsentscheidung im Hinterkopf behalten sollte.

Was sie bewirken

Verschuldung, ganz einfach ausgedrückt, gibt dem Verbraucher einen Hebel in die Hand. In den meisten Fällen ist Verschuldung eine gute Sache und bietet eine Chance, die sonst verpasst worden wäre.

Wann immer 1 US-Dollar an Schulden verwendet werden kann, um im Gegenzug mehr als 1 US-Dollar zu schaffen, kann man dies als gute Schuld ansehen. So agieren viele Unternehmen, die eine Kombination aus Geld und Schulden nutzen, um eine höhere Rendite für die Aktionäre zu erzielen.

Warum sie gut sind

Solange Schulden verwendet werden, um neues Geld zu schaffen, dessen Menge über dem geliehenen Betrag liegt, können sie als gute Schuld angesehen werden. Diese Schulden verbessern nicht nur die Situation des Kreditnehmers, sondern auch die Existenzgrundlage desjenigen, der das Geld an diesen Kreditnehmer verkauft.

Schulden ermöglichen es uns, mehr auszugeben als wir haben, was in einem effizienten Markt kontinuierlich neues Geld schafft. Die Stärke einer Wirtschaft hat viel mit der Geschwindigkeit der Geldzirkulation zu tun, so dass auf Märkten mit Liquidität die Geschwindigkeit viel höher ist.

Konsumschulden

Konsumschulden können der Wirtschaft helfen, zu wachsen, indem sie den Verbrauchern erlauben, mehr auszugeben, als sie verdienen. Dennoch wären sie für den Einzelnen als Schulden ohne Ertrag anzusehen, weil sie nicht dazu benutzt werden, Geld zu erschaffen.

Natürlich gibt es Waren, die Verbraucher auf Kredit kaufen müssen, wie z. B. ein Haus oder ein Auto, aber im Allgemeinen ist diese Schuld weniger nützlich.

Obwohl der Konsum ein wichtiger Teil des BIP ist, wird diese Verschuldung nicht dazu verwendet, neues Geld zu schaffen. Daher muss das Geld zur Rückzahlung aus zukünftigen Einnahmen stammen, was den zukünftigen Konsum verringert.

Anders ist es bei einem Unternehmen, das Kredite aufnimmt, um Wert zu schaffen und vernünftigerweise erwarten kann, in der Zukunft mehr einzunehmen, wenn es an der Zeit ist, die Schulden zurückzuzahlen.

Unternehmensschulden

Unternehmensschulden werden immer aufgenommen, um als gute Schulden verwendet zu werden, aber Unternehmen müssen sicherstellen, dass sie sich nicht übermäßig verschulden und nicht zu optimistisch sind, wenn sie die Aufnahme von Schulden in Betracht ziehen.

Der größte Fehler, den Unternehmen machen, ist, zu viel Schulden zu machen. Dies kann zu Problemen führen, die sich auf ihre Geschäftstätigkeit auswirken, was wiederum die Rückzahlung der Schulden erschwert.

Ein verantwortungsbewusstes Unternehmen wird Schulden langsam aufnehmen und sicherstellen, dass es über einen angemessenen und stabilen Cashflow verfügt, um sie zu tilgen. Es wird seine Verschuldung umsichtig managen und ein bestimmtes Verhältnis von Schulden zu Ertragskraft nicht überschreiten , um sicherzustellen, dass die Schuld auch im Rahmen bleibt.

Warum Schulden wichtig sind

Investoren fragen sich vielleicht, warum Unternehmen überhaupt Schulden aufnehmen, wenn die Gefahr besteht, dass ihnen etwas zustößt, was ihre Fähigkeit zur Rückzahlung beeinträchtigt.

Der Grund dafür sind die Opportunitätskosten. Wenn du möglicherweise die doppelte Rendite mit nur der Hälfte des Geldes erzielen kannst, ist es sinnvoll, die andere Hälfte zu leihen, besonders wenn Kredite günstig sind, was in den letzten zehn Jahren der Fall war.

Wenn man sich beispielsweise ein Unternehmen wie die Canadian Pacific Railway ansieht, so verfügt es über eine Bilanzsumme von rund 21 Milliarden US-Dollar und ein Eigenkapital von nur rund 7 Milliarden US-Dollar. Das bedeutet, dass zwei Drittel des Vermögens durch Fremdkapital finanziert werden.

Wenn das Unternehmen also jedes Jahr eine Rendite von etwa 10 % auf diese Vermögenswerte erzielt, ist dies das Dreifache der Eigenkapitalrendite, da das Unternehmen mehr als 3,1 mal gehebelt ist.

In diesem Fall scheint es umso besser zu sein, je mehr Schulden das Unternehmen aufnimmt. Das funktioniert jedoch nur, wenn die Schulden billig genug sind und die Rendite, die man erwirtschaftet, die Kapitalkosten übersteigt.

Es ist außerdem wichtig, den Schuldenstand zu kontrollieren, denn ein Rückgang von Umsatz und Ertrag könnte verheerend sein.

Ist dies die nächste Wirecard? Wirecard stieg um fast 2.000 %. Jetzt gibt es einen aussichtsreichen „Nachfolger“, der schon bald die Spitze einnehmen könnte. Erst im vergangenen Jahr kam die Aktie an die Börse. Mit +49 % Umsatz-Wachstum (2018) und einer traumhaften Marge von 52 % (vor Steuern und Abschreibungen) fasziniert das Unternehmen die Analysten, während seine Plattform die Internet-Händler in der ganzen Welt mit der besten Performance begeistert und so bereits über 3 Milliarden Menschen erreicht. Wächst hier ein ganz neuer Tech-Gigant heran? Alle Details liest du hier:

The Motley Fool hat jetzt einen kostenlosen Sonderbericht zusammengestellt, der die wichtigsten Informationen zu diesem Unternehmen liefert. Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.



Dieser Artikel wurde von Daniel Da Costa auf Englisch verfasst und am 19.10.2019 auf Fool.ca veröffentlicht. Er wurde übersetzt, damit unsere deutschen Leser an der Diskussion teilnehmen können.

Motley Fool Deutschland 2019