Schulanfang: Vermeidung von Unfällen / Tipps aus der Traumatologie

Hamburg (ots) - Die Freude ist groß, der erste Schultag steht vorder Tür. Jedes Jahr werden über 700.000 Kinder in Deutschlandeingeschult. Mit diesem Tag beginnt ein neuer Lebensabschnitt, dermit vielen Herausforderungen einhergeht. Eine davon ist das richtigeVerhalten sowie der Umgang mit dem Straßenverkehr. Mehr als 28.000Kinder verunglücken jedes Jahr auf dem Hin- und Rückweg zur Schule.Um dem entgegenzuwirken, gibt PD Dr. Dirk W. Sommerfeldt, leitenderArzt der Kindertraumatologie im Altonaer Kinderkrankenhaus, denEltern hilfreiche Tipps zur Unfallvermeidung.Die Meinung der Experten ist, dass sich 60 bis 80 Prozent derUnfälle im Kindesalter durch das Wissen über mögliche Unfallursachen,ein ausgeprägtes Gefahrenbewusstsein und technischeSicherheitsvorkehrungen vermeiden lassen. "Existenziell wichtig ist,dass die Kinder frühzeitig lernen, mit den Herausforderungen desStraßenverkehrs umzugehen", erklärt PD Dr. Dirk Sommerfeldt,leitender Arzt der Kindertraumatologie im Altonaer Kinderkrankenhaus.Nur durch wiederholende gemeinsame Praxiserfahrungen imStraßenverkehr entwickeln die Kinder hierfür ein Gespür und erlangenso die benötigte Sicherheit. "Bis zu einem Alter von neun Jahren istdas räumliche Sehvermögen eines Kindes noch nicht vollständigausgereift, wodurch es Geschwindigkeiten von herannahenden Fahrzeugenunterschätzt", so der Chefarzt. Deshalb sollten die Eltern ihreKinder in den ersten Wochen auf dem Hin- und Rückweg zur Schulebegleiten. Häufig sind Mutter sowie Vater beruflich eingespannt,wodurch sich die Begleitung zeitlich nicht immer einrichten lässt."Ist dies der Fall, so können sich die Eltern mit weiterenBetroffenen aus der Klasse oder der Schule zusammenschließen undGruppen bilden", weiß Sommerfeldt.Die Kinder sollten möglichst nicht mit dem Auto zur Schulegefahren werden. "Die Kinder erhalten hierdurch keine Übung undkönnen somit keinen sicheren Umgang mit dem Straßenverkehr erlernen",erklärt Sommerfeldt. Das Planen und das Üben des Schulweges solltendie Eltern gemeinsam mit ihren Kindern übernehmen. Der kürzeste Wegzur Schule ist nicht gleich der sicherste. In der ersten und zweitenKlasse sollten die Kinder dazu angeregt werden, den Schulwegmöglichst zu Fuß zu gehen. "Die Kinder können viele Gefahren nochnicht richtig wahrnehmen und einschätzen, wodurch das Fahren mit demRad die Situation noch gefährlicher macht. Den Schulweg zu Fuß zurückzu legen, ist der sicherste Einstieg in das Verkehrstraining. Nebender Knüpfung sozialer Kontakte fördert die Bewegung die Gesundheitund Entwicklung der Kinder", so Sommerfeldt. Neben dem richtigenVerhaltenstraining sollte außerdem die richtige Ausstattung, wiehelle Kleidung und eine Leuchtweste, nicht fehlen.Je vielfältiger die Bewegungserfahrungen der Kinder sind, destoeher können sie gefährliche Situationen überblicken, wahrnehmen undhierauf richtig reagieren. "Ob selbst organisiert oder im Verein,regelmäßiger und ausgewogener Sport ist immer sinnvoll und trägt zurVermeidung schwerer Straßenverkehrsunfälle bei", sagt Sommerfeldt.