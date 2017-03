Schul-Sanierung: Kommunen zum Handeln aufgefordert

München (ots) - DBU weist bei Fachtagung auf Fördergelder vom Bundhin - Fachwissen über DBU-Projekte aneignenViele Schulbauten müssen dringend saniert werden. Doch obwohl derBund den Ländern zur energieeffizienten Schulsanierung im Dezember2016 nochmals milliardenschwere Fördermittel mit 90 ProzentFörderquote parat stellte, werden sie durch die Kommunen nurzögerlich abgerufen. Die Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU) hatjetzt bei der Veranstaltung "Schulbauten - Räume der Zukunft?" inMünchen deutlich gemacht, dass notwendige Sanierungen nicht anfehlenden Planungskompetenzen vor Ort scheitern dürften. Denn esliege durch ihre langjährige Förderarbeit das entscheidendeFachwissen bereits vor und müsse nur abgerufen werden. "Wenn wirunser Schulgebäude nachhaltig und energiesparend optimieren wollen,müssen die Weichen schon in der frühen Planungsphase in die richtigeRichtung gestellt werden", forderte Dipl.-Ing. Architektin SabineDjahanschah, Expertin für klima- und ressourcenschonendes Bauen beider DBU. "Dabei sehen wir den Schulbau in enger Verknüpfung mit denBildungsaufgaben, die für jede Gesellschaft eine der wichtigstenInvestitionen in die Zukunft darstellen."2-Grad-Ziel von Paris: Hohes Potenzial bei energetischerGebäudesanierungDie DBU verfüge über planerisches Wissen, das auf mehr als zehnJahre Projekterfahrung durch Förderung integraler Planungsprozessefuße, so Djahanschah. Ein ganzheitlicher Ansatz, der Energie, Licht,Akustik, moderne Schulraumgestaltung und weitere Aspekte beinhalte,sei wesentlich für eine zukunftsfähige Entwicklung. Ein zentralerPunkt seien Klima- und Umweltaspekte: Derzeit würden in Deutschlandallein durch die Beheizung von Gebäuden ein Drittel derTreibhausgas-Emissionen ausgestoßen. Will die Weltgemeinschaft dieEnde 2015 bei der Klimakonferenz in Paris beschlossene Begrenzung desTemperaturanstiegs auf unter zwei Grad schaffen, könne das nurmithilfe umfassender Maßnahmen in und an Gebäuden geschehen.Potenziale gebe es viele: Mithilfe von Plusenergie-Konzepten könntenSchulbauten zum Beispiel selbst zu Lieferanten von Wärme und Stromwerden.Holz: bessere Raumatmosphäre, klima- und ressourcenschonendAber auch die Materialwahl und die Konstruktion öffentlicherGebäude beinhalteten große Potenziale. So könne der Einsatz von Holzin der Primärkonstruktion das Treibhauspotenzial eines Gebäudes umbis zu 74 Prozent senken. Das Verwenden von Beton dagegen erhöhe dieTreibhausgas-Emissionen. Derzeit sei die Zementproduktion für rundfünf Prozent der Kohlendioxid-Emissionen weltweit verantwortlich.Auch aus Gründen des Ressourcenschutzes sei Holz Beton vorzuziehen:Holz wachse nach, für das Herstellen von Beton müsse Kies abgebautwerden - mit entsprechenden verheerenden Umweltfolgen. Holz werdeauch als natürlicher und wärmer empfunden, wodurch sich dieRaumatmosphäre erheblich verbessere. Das bestätigten von der DBUbefragte Schüler des Schmuttertal-Gymnasiums im bayerischen Diedorf,das mit DBU-Fördermitteln im Plusenergiestandard und in Holzbauweiseneu gebaut wurde.Lebenswerte Schulräume für die Entscheidungsträger der ZukunftFür eine zukunftsfähige Entwicklung sei das Sanieren vonSchulbauten jedoch auch deshalb sehr wichtig, so Djahanschah, weil soeine Vorbildwirkung für Kinder und Jugendliche erzielt werde: "DieseChance sollten wir nutzen, um jungen Menschen mit überzeugendenBeispielen eines gelebten Umweltschutzes die Verantwortung, aber auchdie Handlungsoptionen zum Schutz unserer natürlichen Lebensgrundlagenaufzuzeigen." Seit 2005 hat die DBU Planungsprozesse an rund 40Schulbauten gefördert, vorwiegend in Baden-Württemberg und Bayern.Ziel sei es, dieses Wissen bundesweit zu vermitteln - gerade jetzt,da auch die finanzielle Unterstützung durch die Regierung gegebensei.Weitere Infos unter https://www.dbu.de/2433publikation1393.htmloder https://www.dbu.de/2433publikation1396.html. Die zweitägigeVeranstaltung "Schulbauten - Räume der Zukunft?" findet inKooperation mit dem Landkreis Augsburg sowie der BayerischenArchitektenkammer und BDA, München, statt.Hintergrundinformationen zur Förderung von Investitionenfinanzschwacher Kommunen des Bundesfinanzministeriums finden Siehier: http://ots.de/nKjV1Pressekontakt:AnsprechpartnerFranz-Georg Elpers- Pressesprecher -Kerstin HeemannKontakt DBUAn der Bornau 249090 OsnabrückTelefon: 0541|9633-5210171|3812888Telefax: 0541|9633-198presse@dbu.dewww.dbu.deOriginal-Content von: Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU), übermittelt durch news aktuell