"Die Schul-Cloud wird den digitalen Wandel an den Schulen in Deutschland beschleunigen" (FOTO)

Potsdam (ots) -Experten des Hasso-Plattner-Instituts (HPI) präsentieren vom 14.bis 18. Februar das erste Modell einer Schul-Cloud für Deutschlandauf Europas größter Bildungsmesse didacta. Das vom Bundesministeriumfür Bildung und Forschung geförderte und in Kooperation mit demnationalen Excellence-Schulnetzwerk MINT-EC entwickelte Projekt gehtnoch in diesem Jahr bundesweit mit mehr als 25 MINT-EC-Schulen in dieTestphase.In der Schul-Cloud werden digitale Lehr- und Lernangebote schul-und fächerübergreifend zentral vorgehalten. Ein wichtiger Vorteil:Für Schulen entfällt die Anschaffung und Wartung von Rechnern, dennSchüler und Lehrer können über einfache Anzeigegeräte von überall aufdie Inhalte zugreifen. Voraussetzung hierfür ist lediglich einebreitbandige Internet-Anbindung.HPI-Direktor Professor Christoph Meinel freut sich über das starkeInteresse von Schulen aus dem ganzen Bundesgebiet und ist sicher:"Die Schul-Cloud wird den digitalen Wandel an den Schulen inDeutschland beschleunigen. Es wird Zeit, dass die fächerübergreifendeNutzung digitaler Medien und Lehrangebote fester Bestandteil derschulischen Ausbildung wird."Eine ausführliche Erläuterung des Konzepts finden Sie unter:https://hpi.de/schulcloudAußerdem wird das HPI auf der didacta die eigene interaktiveLernplattform openHPI vorstellen, auf der kostenlose und für allefrei zugängliche Online-Kurse zu Themen der Informationstechnologieangeboten werden. Das Angebot wird von gut 133.000 Teilnehmerinnenund Teilnehmern aus etwa 180 Ländern genutzt, mehr als 35.000Zertifikate konnten bereits für erfolgreiche Lernende ausgestelltwerden. Im Unterschied zu "traditionellen" Vorlesungsportalen folgendie Kurse bei openHPI einem festen Zeitplan mit definiertenAngebotsimpulsen wie Lehr-Videos, Texten, Selbsttests, regelmäßigenHaus- und Prüfungsaufgaben. Kombiniert sind die Angebote mit einemForum, in dem sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit demTeaching Team und anderen Lernenden austauschen, Fragen klären undweiterführende Themen diskutieren können. Sämtliche Onlinekurse sindauch später noch jederzeit im Archivmodus nutzbar, WeitereInformationen und das Kursangebot für 2017 finden Sie unter:https://open.hpi.de/Was: Hasso-Plattner-Institut präsentiert Schul-Cloud undOnline-Bildungsplattform openHPI.de auf der didactaWann: vom 14. bis 18. Februar 2017Wo: Bildungsmesse didacta, Gelände der Messe Stuttgart,Halle 1, Stand G61 (Gemeinschaftsstand der EDTEC-GROUP FÜRDIGITALES LEHREN UND LERNEN)Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik GmbH(https://hpi.de) in Potsdam ist Deutschlands universitäresExzellenz-Zentrum für IT-Systems Engineering. Als einzigesUniversitäts-Institut in Deutschland bietet das HPI den Bachelor- undMaster-Studiengang "IT-Systems Engineering" an - ein besonderspraxisnahes und ingenieurwissenschaftliches Informatik-Studium, dasvon derzeit rund 500 Studierenden genutzt wird. Die HPI School ofDesign Thinking, Europas erste Innovationsschule für Studierende nachdem Vorbild der Stanforder d.school, bietet jährlich 240 Plätze fürein Zusatzstudium an. Insgesamt zwölf HPI-Professoren und über 50weitere Gastprofessoren, Lehrbeauftragte und Dozenten sind amInstitut tätig. Es betreibt exzellente universitäre Forschung - inseinen elf IT-Fachgebieten, aber auch in der HPI Research School fürDoktoranden mit ihren Forschungsaußenstellen in Kapstadt, Haifa undNanjing. Schwerpunkt der HPI-Lehre und -Forschung sind die Grundlagenund Anwendungen großer, hoch komplexer und vernetzter IT-Systeme.Hinzu kommt das Entwickeln und Erforschen nutzerorientierterInnovationen für alle Lebensbereiche. Das HPI kommt bei denCHE-Hochschulrankings stets auf Spitzenplätze.