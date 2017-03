Potsdam (ots) - In wenigen Wochen wird die Schul-Cloud an 25ausgewählten MINT-EC-Schulen bundesweit in die Testphase gehen. DasHasso-Plattner-Institut (HPI) möchte die relevanten Vertreter aus derPolitik, Bildung und Wissenschaft daher zusammenbringen und lädt am3. April zu einem eintägigen Schul-Cloud-Forum.Die durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF)geförderte und in Zusammenarbeit mit zahlreichen Experten und demKooperationspartner MINT-EC - Das nationale Excellence-Schulnetzwerkentwickelte Schul-Cloud sieht vor, schul- und fächerübergreifenddigitale Lehr- und Lernangebote in einer Cloud zentral vorzuhalten.Ein wichtiger Vorteil: Für Schulen entfällt die Anschaffung undWartung von Rechnern. Denn Schüler und Lehrer können über einfacheAnzeigegeräte von überall auf die Inhalte zugreifen."Die Einführung der Schul-Cloud wird den digitalen Wandelfächerübergreifend in Deutschlands Schulen voranbringen" soHPI-Direktor Professor Christoph Meinel. Er freue sich sehr über dasgroße Interesse von Schulen aus dem gesamten Bundesgebiet."Die Schul-Cloud ist eine hervorragende Chance für das nationaleExcellence-Schulnetzwerk MINT-EC, den notwendigen Prozess derDigitalisierung seiner derzeit 267 Schulen zu befördern. Mit demHasso-Plattner-Institut haben wir einen Partner an unserer Seite, dermit seiner starken fachlichen Kompetenz dabei unterstützen kann,Schule fit für die digitale Zukunft zu machen", so Dr. NikiSarantidou, Geschäftsführerin MINT-EC.Was: HPI-Forum zur Schul-CloudWann: am 3. April 2017, Beginn um 9.00 UhrWo: Hasso-Plattner-Institut (Hörsaalgebäude)Prof.- Dr.-Helmert-Str. 2-3 in 14482 PotsdamDie Vorträge am Vormittag richten sich an die interessierteÖffentlichkeit. Weiter Informationen finden Sie unter: www.hpi.deHinweis für Redaktionen:Bitte melden Sie sich vorab unter presse@hpi.de an, wenn Sie ander Veranstaltung teilnehmen möchten.Kurzprofil Hasso-Plattner-InstitutDas Hasso-Plattner-Institut für Softwaresystemtechnik GmbH an derUniversität Potsdam ist Deutschlands universitäres Exzellenz-Zentrumfür IT-Systems Engineering. Als einziges Universitäts-Institut inDeutschland bietet es den Bachelor- und Master-Studiengang"IT-Systems Engineering" an - ein besonders praxisnahes undingenieurwissenschaftliches Informatik-Studium, das derzeit von rund500 Studenten genutzt wird. Die HPI School of Design Thinking,Europas erste Innovationsschule für Studenten nach dem Vorbild derStanforder d.school, bietet 240 Plätze für ein Zusatzstudium an.Seit 2012 bietet das Hasso-Plattner-Institut auf der eigeneninteraktiven Bildungsplattform openHPI Massive Open Online Courses(MOOCs) zu IT-Themen an, mit denen es bislang mehr als 125.000 Nutzeraus über 180 Ländern erreicht hat. Frei über das Internet könnenLernende auf didaktisch aufbereitete multimediale Kursmaterialienzugreifen und mittels Social Media im engen Austausch mit den anderenKursteilnehmern lernen. Bildungseinrichtungen und Unternehmen könnenihrer Zielgruppe mithilfe der technologisch identischenSchwesterplattform MOOC House (https://mooc.house) eigene Lerninhalteauf innovative Weise näherbringen.Pressekontakt HPI:presse@hpi.deChristiane Rosenbach, Tel. 0331 5509-119, E-Mailchristiane.rosenbach@hpi.de und Felicia Flemming, Tel.: 03315509-274, E-Mail felicia.flemming@hpi.deOriginal-Content von: HPI Hasso-Plattner-Institut, übermittelt durch news aktuell