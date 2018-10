Berlin (ots) - Nach einem gelungenen Start in die 23. Saison istdie Geschenkaktion "Weihnachten im Schuhkarton" nun in vollem Gange.Päckchenpacker im gesamten deutschsprachigen Raum packen seit AnfangOktober Schuhkartons für bedürftige Kinder, um ihnen zu zeigen, dasssie geliebt und nicht vergessen sind. Jeder kann noch bis zum 15.11.ein eigenes Päckchen mit neuen Geschenken befüllen und anschließendauf die Reise schicken, indem man es zu einer der rund 5.000Abgabestellen im deutschsprachigen Raum bringt.Die Nachfrage nach unserem vorgefertigten Schuhkarton ist indiesem Jahr so groß, dass die Bestellzahlen aus dem vorherigen Jahrbereits drei Wochen nach Saisonstart übertroffen wurden", berichtetBernd Gülker, geschäftsführender Vorstand von Geschenke der Hoffnung."Auch bei der Anmeldung als Sammelpunkt und Annahmestelle verzeichnenwir in diesem Jahr ein merkliches Wachstum. Diese Entwicklungbegeistert uns sehr." Ehrenamtliche können sich darüber hinaus in derWeihnachtswerkstatt Berlin und in diesem Jahr erstmals in derWeihnachtswerkstatt in Birkenfeld bei Pforzheim auch nach dem 15.November engagieren, um die Päckchen nach einer Qualitätssicherungauf die Reise zu schicken. Knapp vier Wochen vor dem Start sindbereits über 1.300 Schichtplätze belegt - aber noch müssen mehreretausend weitere Plätze belegt werden! Nach dem Qualitätscheck werdendie Päckchen direkt in die Empfängerländer transportiert. Dort werdensie von örtlichen Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionenzielgerichtet an bedürftige Kinder weitergegeben.Jeder kann mitmachen!Mitmachen ist ganz einfach: Acht Euro pro beschenktes Kindzurücklegen - damit wird die Durchführung der Gesamtaktionfinanziert. Deckel und Boden eines Schuhkartons separat mitGeschenkpapier bekleben und das Päckchen mit neuen Geschenken füreinen Jungen oder ein Mädchen der Altersklasse zwei bis vier, fünfbis neun oder zehn bis 14 Jahren füllen. Bewährt hat sich eineMischung aus Kleidung, Spielsachen, Schulmaterialien, Hygieneartikelnund Süßigkeiten. Wer keinen Schuhkarton zur Hand hat, kann unterjetzt-mitpacken.de vorgestaltete Kartons bestellen. Ist das Päckchengepackt, wird es zu einer Abgabestelle in der Nähe gebracht. Umsicherzustellen, dass die Päckchen nur zu offiziell registriertenAbgabestellen gebracht werden, sind diese durch einfälschungssicheres Siegel vor Ort gekennzeichnet. Bei derAbgabestelle kann auch der Päckchenbeitrag von acht Euro abgegebenwerden. Wer keine Zeit zum Packen hat, kann auch online ein Päckchenauf die Reise schicken. Alle Informationen, Abgabeorte und Packtippserhält man unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org oder der Hotline+49 (0)30 - 76 883 883. Wer die Aktion finanziell unterstützenmöchte, kann neuerdings auch über den Link paypal.me/mitpackenspenden. Selbstverständlich kann jedoch, wie bisher auch, über einsicheres Online-Spendenformular auf der Website des Vereins oderklassisch per Überweisung gespendet werden: (Für Deutschland)Geschenke der Hoffnung, IBAN: DE12 3706 0193 5544 3322 11, BIC:GENODED1PAX, Verwendungszweck: 300500/Weihnachten im Schuhkarton (fürÖsterreich) Weihnachten im Schuhkarton, IBAN: AT51 1860 0000 16020919, BIC: VKBLAT2L, Projektnummer: 300 500Über "Weihnachten im Schuhkarton""Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion"Operation Christmas Child" des christlichen Hilfswerks Samaritan'sPurse. Träger im deutschsprachigen Raum ist das christliche WerkGeschenke der Hoffnung. Im vergangenen Jahr wurden weltweit rund 11Millionen Kinder in über 100 Ländern durch die Aktion erreicht.Pressekontakt:Tobias-Benjamin Ottmar c/o Theresa Wernerpresse@geschenke-der-hoffnung.org+49 (0)30-76 883 434Original-Content von: Weihnachten im Schuhkarton, übermittelt durch news aktuell