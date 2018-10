Schuheinzelhändler schließt Partnerschaft mit Retail-Unternehmen AZADEA Group über Weiterentwicklung in der MENA-Region; erstes DEICHMANN-Geschäft im Franchise-Modell eröffnet 2019 in Dubai (FOTO)

Essen (ots) -Die DEICHMANN SE setzt ihr internationales Wachstum in einer neuenDimension fort. Das Unternehmen plant in den kommenden Jahren denMarkteintritt in der MENA-Region (Middle East & North Africa). Dazuhat der Schuheinzelhändler eine langfristige Partnerschaft mit derAZADEA Group geschlossen. Dabei handelt es sich um ein führendesLifestyle-Einzelhandelsunternehmen, das seit 40 Jahren in der MENAtätig ist und derzeit über 50 führende internationaleFranchise-Konzepte in den Bereichen Mode & Accessoires, Essen &Trinken, Heimtextilien, Sportartikel, Multimedia und Beauty betreibt.Die Eröffnung des ersten Geschäfts auf der Arabischen Halbinsel unterdem Namen DEICHMANN ist 2019 in Dubai geplant."Wir streben nach weiterem Wachstum und möchten uns neue Märkteerschließen. Nachdem wir im vergangenen Jahr Geschäfte in Frankreichund Belgien eröffnet haben, sind wir in Europa inzwischen in nahezuallen Ländern vertreten. Jetzt geht es für uns darum, weitereWachstumsmärkte zu entwickeln", sagt Heinrich Deichmann, Vorsitzenderdes Verwaltungsrates der DEICHMANN SE. "Wir glauben, dass es fürunser Konzept, 'modische Schuhe in guter Qualität zu einem günstigenPreis' in dieser Region großes Potenzial gibt."Die DEICHMANN SE ist der größte Schuheinzelhändler Europas undaktuell in 26 Ländern weltweit vertreten. Im Geschäftsjahr 2017verkaufte die Unternehmensgruppe international mehr als 176 MillionenPaar Schuhe in rund 4.000 Filialen und 36 Onlineshops.Bei der jetzt geplanten Expansion geht DEICHMANN einen neuen Weg:Erstmals in der über 100-jährigen Geschichte arbeitet das Unternehmendabei mit einem Franchise-Partner. "Wir freuen uns, mit der AZADEAGroup einen Partner gefunden zu haben, der über langjährige Erfahrungim Umgang mit dem Franchise-Modell und zugleich über eineausgewiesene Expertise im Modebereich sowie im arabischen undnordafrikanischen Raum verfügt. Wir sehen es als großen Vorteil, miteinem lokalen Partner Schritt für Schritt eine Region für uns zuerschließen", so Heinrich Deichmann."Gemeinsam mit unserem Partner AZADEA Group wollen wir in derRegion zunächst erste Erfahrungen sammeln, von denen das Tempo derweiteren Entwicklung abhängt", so Heinrich Deichmann weiter. "Wirsind stolz darauf, unsere Partnerschaft mit DEICHMANN bekannt gebenzu können und freuen uns, ein internationales Schuhkonzept in denNahen Osten einzuführen", erklärte Said G. Daher, Chief ExecutiveOfficer der AZADEA Group. Er ergänzt: "Mit der Aufnahme desDEICHMANN-Konzeptes in unser Portfolio wird unser langjährigesVersprechen, unseren Kunden immer wieder ein tolles Einkaufserlebnisfür die ganze Familie zu bieten, einmal mehr bekräftigt."Die DEICHMANN SE mit Stammsitz in Essen (Deutschland) wurde 1913gegründet und befindet sich zu 100 Prozent im Besitz derGründerfamilie. Das Unternehmen ist Marktführer im europäischenSchuheinzelhandel und beschäftigt weltweit über 39.000 Mitarbeiter.Unter dem Namen DEICHMANN werden Filialen geführt in Deutschland,Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Dänemark, Frankreich, Großbritannien,Italien, Kroatien, Litauen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien,Russland, Schweden, Serbien, der Slowakei, Slowenien, Spanien,Tschechien, der Türkei und Ungarn. Darüber hinaus ist die Gruppevertreten in der Schweiz (Dosenbach/Ochsner Shoes/Ochsner Sport), inden Niederlanden und Belgien (vanHaren), in den USA (Rack RoomShoes/Off Broadway). In Deutschland gehört zudem die Roland SE zurUnternehmensgruppe. Mit der MyShoes SE ist das Unternehmen inDeutschland, Österreich und der Schweiz vertreten. Zum Unternehmengehört auch die Snipes-Gruppe mit Filialen in Deutschland,Österreich, Schweiz, Niederlande, Belgien, Spanien und Italien.Die AZADEA Group ist ein führendes Einzelhandelsunternehmen mitFokus auf Lifestyle und Mode, das mehr als 50 bedeutendeinternationale Franchise-Konzepte im Nahen Osten und in Afrikabesitzt und betreibt. Mit über 12.000 Mitarbeitern, eigenenNiederlassungen im jeweiligen Markt und einer umfassendenInfrastruktur betreibt das Unternehmen mehr als 650 Geschäfte. Seitihrer Gründung im Jahr 1978 hat die AZADEA Group ein umfangreichesNetzwerk von Einzelhandelsgeschäften entwickelt und repräsentiertheute führende internationale Marken in den Bereichen Mode undAccessoires, Lebensmittel und Getränke, Einrichtungsgegenstände,Sportartikel, Multimedia sowie Beauty und Kosmetik. Die AZADEA Groupist in 13 Ländern tätig, darunter Algerien, Bahrain, Zypern, Ägypten,Ghana, Jordanien, Kenia, Saudi-Arabien, Kuwait, Libanon, Oman, Katarund Vereinigte Arabische Emirate.Weitere Informationen und Kontakt:DEICHMANN SEUnternehmenskommunikation, Ulrich Effing / Sonja Schröder-GallaTel.: 0201/8676 - 960 bzw. - 962,ulrich_effing@DEICHMANN.com, sonja_schroeder-galla@DEICHMANN.comOriginal-Content von: DEICHMANN SE, übermittelt durch news aktuell