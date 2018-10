Schuhbeck-Weine jetzt bei NORMA24! / Damit wird jedes Essen zum Promi-Dinner! (FOTO)

Nürnberg (ots) -Ab sofort gibt es im Online-Shop von NORMA die handverlesenenWeine vom "Chefkoch der Nation", Alfons Schuhbeck. Zwei Rot- und dreiWeißweine sind einzeln oder im Begrüßungspaket - mit insgesamt sechsFlaschen - erhältlich.Das spezielle NORMA24-Angebot fasst je einen Lugana, zweiRiesling, zwei Primitivo und einen Zweigelt in einem Begrüßungspaketzusammen. Weinliebhaber zahlen dafür - statt 51,40 Euro - mit über 20Prozent Preisvorteil nur 39 Euro. Abgerundet wird die neueWeinauswahl von Alfons Schuhbeck durch den "Grünen VeltlinerStoasätzn 2016".NORMA24 gemeinsam mit dem "Koch des Jahres"Alfons Schuhbeck hat alle Weine exklusiv für NORMAzusammengestellt - gemeinsam mit seinem ausgebildeten Weinberater.Die hohe Qualität der Weinvariationen spielte dabei dieausschlaggebende Rolle. Der in Oberbayern geborene Star-Koch ist einMultitalent in der kulinarischen Welt und wurde 1983 mit einemMichelin-Stern ausgezeichnet. Der Gourmetführer Gault-Millau ehrteSchuhbeck 1989 als "Koch des Jahres", zahlreiche weitereAuszeichnungen und Preise folgten.Einem breiten Publikum ist er aus unterschiedlichen TV-Kochshowsund den Beteiligungen an Restaurants wie dem "Fine Dining", "In denSüdtiroler Stuben" oder "Schuhbecks Orlando" bekannt. Zudem leitet erein Weinbistro, einen Partyservice, eine Kochschule sowie einenGewürzladen.Die Angebote finden Sie unter: https://www.norma24.de/weineDie Weine im Überblick- Alfons Schuhbeck Lugana DOC Selva Lucana 2016 Der strohgelbeLugana ist geprägt von zarten Düften und reifen Früchten. Einwunderbar klassischer Lugana, der am Gaumen seine reizvolle Aromatikmit feinem, frischem und langanhaltendem Nachhall beeindruckt. Aufdie sorgfältige Handlese der Trauben folgt eine echte Seltenheit: DieWäsche der Trauben. Anschließend gehen Pressung und Kaltmazerationvonstatten, bevor die Fermentation bei kontrollierten Temperaturenerfolgt. Einzelpreis 11,90 EUR- Alfons Schuhbeck Riesling Burrweiler 2016Ein klassischer trockener Riesling. Der Boden, der sich aus einemsandigen Verwitterungsgestein zusammensetzt, präsentiert mineralischeNoten, die zusammen mit der ausgeprägten Sonnenexposition einrassiges Spiel edler, gereifter Früchte mit leicht salzigen Notenergibt. Mineralische, tiefe Kraft und präzise Säure. Einzelpreis 7,90EUR- Alfons Schuhbeck Primitivo IGP Salento 2015Intensive rubinrote Farbe mit violetten Reflexen, fruchtigesBouquet mit einem Hauch von süßen Gewürzen, voller und weicherGeschmack, mit einem langen Abgang. Einzelpreis 7,90 EUR- Alfons Schuhbeck Zweigelt Hasenschweif 2015Strahlendes Rubinrot, gut sichtbare Schlierenbildung. Ein Duft vonintensiven beerigen Früchten, Noten von Kirschen und Weichsel.Klassischer herzhafter Duft nach Kirschen, elegant und leichtfüßig,feine Tannine im Ausklang. Einzelpreis 7,90 EUR- Alfons Schuhbeck Grüner Veltliner Stoasätzn 2016Ein überaus frischer Duft nach grünen Äpfeln, Zitrus und einemHauch Eiszucker. Helle, strohgelbe Farbe. Einzelpreis 7,90 EURPressekontakt:Katja HeckNORMA Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KGLeiterin Kommunikation und WerbungManfred-Roth-Straße 7D-90766 Fürthk.heck@norma-online.deOriginal-Content von: NORMA, übermittelt durch news aktuell