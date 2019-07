Schufa Kredit-Kompass 2019: Verbraucher in Deutschland sind vorbildliche Kreditnehmer

Wiesbaden (ots) - Rückzahlungsquote mit 97,9 Prozent erneutverbessert // Junge Erwachsene zahlen besser als der Durchschnittzurück // Zu 90,8 Prozent der Verbraucher sind bei der SCHUFA nurpositive Informationen gespeichert // Exklusive forsa-Umfrage zeigt:Verbraucher in Deutschland stehen der Digitalisierung aufgeschlossengegenüber // Rechnungskauf beim Online-Shopping weiter der Favorit //Sicherheitsbewusstsein von Verbrauchern ist hoch"Fast 98 Prozent aller Konsumentenkredite werden reibungsloszurückgezahlt. Dies zeigt, dass Deutschlands Verbraucher inGeldangelegenheiten sehr verantwortungsvoll handeln", so Dr. MichaelFreytag, Vorstandsvorsitzender der SCHUFA Holding AG, zumKernergebnis des aktuellen SCHUFA Kredit-Kompass 2019. DiePublikation liefert jährlich exklusive Analysen zum Kreditverhaltender Verbraucher in Deutschland.Junge Erwachsene verbessern sich weiter97,9 Prozent der im SCHUFA-Datenbestand gespeicherten Ratenkreditewurden 2018 vertragsgemäß bedient. Damit hat sich der Anteil derordnungsgemäß zurückgezahlten Kredite gegenüber dem Vorjahr erneutverbessert. Im längerfristigen Vergleich befindet sich dasRückzahlungsverhalten bereits seit vielen Jahren auf sehr hohemNiveau. Besonders erfreulich ist die Entwicklung bei den jüngstenKreditnehmern: Ihre Rückzahlungsquote liegt mit 98,3 Prozent nochüber dem Durchschnitt. Die aktuelle Analyse der SCHUFA-Datenwiderlegt damit das Vorurteil, junge Menschen könnten nicht mitKreditverpflichtungen umgehen.Eine Folge der seit Jahren konstant guten Entwicklung: Aktuellsind zu 90,8 Prozent der der SCHUFA bekannten Verbraucherausschließlich positive Informationen vorhanden. Dies ist eineleichte Steigerung gegenüber 90,6 Prozent im Vorjahr.Anzahl der Kreditkonditionenanfragen steigt weiter starkDie Verbraucher handeln überlegt: Bevor sie einen Kreditvertragabschließen, werden die Bedingungen genau verglichen. So ist die Zahlder Konditionenanfragen im letzten Jahr um 30 Prozent gestiegen. DieAnzahl der Anfragen, die Banken im Rahmen derKreditkonditionenermittlung an die SCHUFA stellen, steigt seit Jahrenkontinuierlich und erreichte 2018 mit über 34 MillionenKonditionsanfragen einen neuen Höchststand. Im Schnitt holtenVerbraucher vor dem Kreditabschluss damit rund 2,7 Angebote ein. Diesist eine deutliche Steigerung gegenüber den Vorjahren (2017: 2,1Angebote; 2016: 1,8 Angebote).Zahl laufender Kredite steigt - Trend zu höheren Kreditsummen hältan2018 wurden in Deutschland rund 7,8 Millionen Kredite neuabgeschlossen, die Zahl der insgesamt laufenden Ratenkredite lagdamit bei rund 18,4 Millionen. Dies ist ein leichter Anstieggegenüber 17,9 Millionen laufenden Krediten in 2017.Die durchschnittliche Höhe eines 2018 neu abgeschlossenen Kreditslag bei 11.140 Euro, eine Zunahme von 8,5 Prozent gegenüber demVorjahr (2017: 10.272 Euro). Der Trend zu höheren Kreditsummen setztesich auch 2018 weiter fort: Am stärksten nachgefragt wurden erneutKredite mit einer Kreditsumme von mehr als 10.000 Euro. Rund 39Prozent aller 2018 neu abgeschlossenen Kredite fielen in dieseKategorie.Digitale Angebote: Verbraucher sind aufgeschlossen undwissbegierigWie interessiert Verbraucher an digitalen Finanzangeboten sind,wie sie online am liebsten bezahlen und wie sie mit dem Schutz ihrerpersönlichen Daten umgehen, hat das Markt-forschungsinstitut forsa ineiner exklusiven Umfrage zur digitalen Finanzkompetenz derVerbraucher für den aktuellen SCHUFA Kredit-Kompass ermittelt. DasErgebnis: Verbraucher nutzen die Möglichkeiten, die ihnen dieDigitalisierung bietet und sind Neuerungen in diesem Bereichgegenüber aufgeschlossen. "Rund zwei Drittel der Befragteninteressieren sich stark beziehungsweise sehr stark für technischeEntwicklungen und Neuerungen. Gut die Hälfte empfindet neue digitaleAngebote und Finanzdienstleistungen als Erleichterung", erläutertProf. Manfred Güllner, Gründer und Geschäftsführer der forsaGesellschaft für Sozialforschung und statistische Analysen mbH, dieErgebnisse der Umfrage.Nahezu alle Verbraucher nutzen Online-BankingIhr Wissen und ihre Fähigkeiten rund um technische Entwicklungenund Neuerungen im Alltag bewertet der Durchschnitt der Befragten mitder Schulnote "befriedigend" (3,0). Von den digitalenDienstleistungsangeboten im Finanzbereich kennen heute nahezu alle(99 Prozent) das Online-Banking und eine große Mehrheit von 84Prozent nutzt es auch. Weitere digitale Angebote imFinanzdienstleistungsbereich werden aber bislang nur wenig genutzt.Apps für das Online-Banking über das Smartphone kennen zwar 81Prozent, doch nutzen bislang nur 36 Prozent diese Möglichkeit.Online-Zahlungsdienste kennen auch relativ viele der Befragten (72Prozent) doch nur etwas weniger als die Hälfte (47 Prozent) nutztdiese Angebote auch.Bereits 21 Prozent der Befragten kennen das sogenannte Access toAccount-Verfahren (kurz XS2A), das Kreditinstitute nach der PaymentService Directive 2 (PSD2) dazu verpflichtet, Dritten nachEinwilligung des Kontoinhabers Einblick in dessen Kontodaten zugeben. Jeder Zehnte gibt an, dieses Verfahren bereits genutzt zuhaben. Ein weiteres Ergebnis der forsa-Umfrage: Nach wie vorbevorzugen die meisten Befragten bei Kontakten mit ihrer Bank bzw.ihrem Finanzdienstleister das persönliche Gespräch vor Ort in einerFiliale oder Niederlassung (65 Prozent). Das Telefon (56 Prozent)oder eine E-Mail (49 Prozent) haben den Kontakt per Brief (5 Prozent)fast vollständig abgelöst. Bei den 18- bis 29-Jährigen bevorzugenjedoch bereits 22 Prozent den Online-Chat. Den persönlichen Kontaktsuchen vor allem die älteren Befragten.Online-Shopping: Kauf auf Rechnung bleibt beliebteste BezahlartDie Internetnutzer wurden auch nach ihren Vorbehalten bezüglichder verschiedenen Online-Bezahlmöglichkeiten gefragt. Ergebnis: DerKauf auf Rechnung, bei dem Kunden erst die Ware erhalten und späterbezahlen, ist weiterhin die beliebteste Bezahlart. Die große Mehrheitvon 88 Prozent hat beim Rechnungskauf keine Bedenken und nutzt ihnohne Vorbehalte. Mit einigem Abstand folgt PayPal, das 52 Prozentohne Bedenken nutzen. Die Bezahlung per Nachnahme oder perKryptowährung kommt für 50 bzw. 75 Prozent nicht in Frage.Schutz persönlicher Daten im Internet: Verbraucher sindsicherheitsbewusstBeim Online-Bezahlen müssen immer auch persönliche Datenpreisgegeben werden. Über die Hälfte der Befragten (56 Prozent) gibtan, dies generell mit gewissen Bedenken zu tun. Bei der Eröffnung vonOnline-Konten zeigt sich ein ähnliches Bild: Hier haben 54 ProzentBedenken. "Die Umfrage zeigt, dass Verbraucher hier durchaus sensibelsind. Als Konsequenz trifft die große Mehrheit Schutzvorkehrungen",berichtet Güllner. Konsumenten nutzen zum Beispiel verschiedenePasswörter für unterschiedliche Online-Nutzerkonten und achten beiden eigenen Passwörtern und Zugangscodes auf möglichst ungewöhnlicheund nicht zusammenhängende Buchstabenverbindungen, Sonderzeichen undZahlen.Der SCHUFA Kredit-Kompass 2019Der aktuelle SCHUFA Kredit-Kompass 2019 basiert auf Analysen vonSCHUFA-Daten sowie auf einer Umfrage des Marktforschungsinstitutsforsa. 