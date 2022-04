Schützen Sie sich vor zerstörerischen russischen Malware-Angriffen inmitten der russischen Invasion in der Ukraine

Dublin (ots/PRNewswire) -Während der Krieg zwischen Russland und der Ukraine weiter tobt, ist die Ukraine von Cyberangriffen betroffen, die bereits auf den Rest der Welt übergegriffen haben. Cyclonis Limited und seine Forschungspartner verfolgen Cyberangriffe im Zusammenhang mit Russland/Ukraine und haben wirksame Möglichkeiten zusammengestellt, wie Sie sich vor Angriffen schützen können.Nach Angaben der ukrainischen Regierung handelt es sich bei diesen neuen Cyberangriffen um ein völlig anderes Niveau. Check Point Research fand heraus, dass in den ersten drei Tagen des Krieges die Cyberangriffe auf den militärischen und staatlichen Sektor in der Ukraine um 196 % zugenommen haben.Hochgradig zerstörerische Malware, die in der Ukraine freigesetzt wurde, hat sich weltweit verbreitetDie folgenden destruktiven Malware-Angriffe haben kürzlich die Ukraine heimgesucht und erhöhen bereits die Sicherheitsrisiken in anderen Ländern:WhisperGate: Angeblich bereits am 13. Januar 2022 zum ersten Mal aufgetaucht. Diese Malware beschädigt den Master-Boot-Record des Systems und verschlüsselt, wie eine Ransomware-Infektion, bestimmte Dateien.HermeticWiper: Angeblich erstmals am 23. Dezember 2021 erschienen. Sie löscht Windows-Systeme, indem sie ihre Master-Boot-Datensätze beschädigt und so das Laden des Betriebssystems verhindert. Dieser Ransomware-ähnliche Datenabwischer verbreitete sich Berichten zufolge nach verteilten Denial-of-Service-Angriffen auf ukrainische Organisationen.CaddyWiper: Berichten zufolge erstmals am 14. März 2022 entdeckt. Diese Malware zerstört Benutzerdaten und Partitionsinformationen von angeschlossenen Laufwerken.Weitere Informationen über die laufenden Cyberangriffe auf die Ukraine finden Sie unter https://www.cyclonis.com/cyber-war-ukraine-russia-flares-up-invasion-continues/

Wie Sie sich vor russischen Malware-Angriffen schützen könnenBenutzer können diese Richtlinien befolgen, um diese russischen Malware-Angriffe zu verhindern:- Bleiben Sie wachsam. Klicken Sie nicht auf unbekannte E-Mail-Anhänge oder zufällige Links, da diese zu bösartigen Websites führen oder unerwünschte Software installieren können.- Halten Sie Ihre Software auf dem neuesten Stand.- Schützen Sie Ihren Computer vor potenziellen Cyberangriffen mit einem leistungsstarken Anti-Malware-Programm. - Verwenden Sie sichere Passwörter, die eindeutig sind. Um den Überblick über Ihre Passwörter an einem zentralen Ort zu behalten, verwenden Sie einen seriösen Passwort-Manager. - Sichern Sie Ihre Daten. Erwägen Sie die Verwendung eines zuverlässigen Cloud-Speicher-Backup-Programms um Ihre wichtigen Dateien zu schützen.

Informationen zu Cyclonis LimitedCyclonis Limited ist ein irisches Unternehmen mit Hauptsitz in Dublin, das Desktop-, Mobil- und Cloud-fähige Softwareprodukte entwirft und entwickelt, die auf die Vereinfachung der Datenorganisation und -verwaltung ausgerichtet sind. Unsere Anwendungen zielen darauf ab, den Prozess der Organisation der zunehmenden Informationsmengen, mit denen normale Computerbenutzer jeden Tag zu tun haben, zu rationalisieren. 