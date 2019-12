Schüsse im Supermarkt / Richtiges Verhalten bei extremen Gewalttaten / Schulungsfilm für Beschäftigte im Einzelhandel (FOTO)

Mannheim (ots) - Ein bewaffneter Attentäter schießt im Supermarkt wild um sich -ein Horrorszenario, das zum Glück sehr selten Realität wird. Dennoch solltenBeschäftigte im Einzelhandel auf solche extremen Situationen vorbereitet sein.Denn sie können durch besonnenes Verhalten dazu beitragen, Kunden und Kollegenin Sicherheit zu bringen. Ein neuer Schulungsfilm der BerufsgenossenschaftHandel und Warenlogistik (BGHW) zeigt, worauf es dabei ankommt."Flüchten. Verstecken. Alarmieren" ist der Titel des Films, der ab sofort aufdem Youtube-Kanal der BGHW zur Verfügung steht. Die im Film gezeigtenEmpfehlungen sollen Beschäftigten dabei helfen, das Richtige zu tun und sichselbst und andere zu schützen. www.youtube.com/user/DieBGHWUnterstützt wurde der Film unter anderem von der PolizeilichenKriminalprävention: Projektmanagerin Victoria Jerke beschreibt in ihrem Beitrag"Regeln gegen die Panik" im BGHW-Blog, wie man sicherheitsbewusstes Handelnlernen kann. www.gibmirnull.de/blogMehr zum Thema in der neuen Ausgabe des Kundenmagazins "BGHW aktuell":www.bghw.de/medienÜber die BGHWDie Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW) ist die gesetzlicheUnfallversicherung für Unternehmen der Branchen Einzelhandel, Großhandel undWarenverteilung. Sie betreut rund 5,3 Millionen Versicherte in 378.000Unternehmen.Pressekontakt:Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik (BGHW)UnternehmenskommunikationSiegrid BeckerTel.: 0621-1835960Fax: 0621-183-5999E-Mail: presse@bghw.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/119750/4462271OTS: BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und WarenlogistikOriginal-Content von: BGHW - Berufsgenossenschaft Handel und Warenlogistik, übermittelt durch news aktuell