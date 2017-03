"Schüsse im Gymnasium: Der Amoklauf von Erfurt und die Folgen"

Leipzig (ots) - Vor 15 Jahren schockierte ein Amokläufer in Erfurtganz Deutschland. "Die Story im Ersten" analysiert am 3. April, um22.45 Uhr, im Ersten die Tat und ihre Konsequenzen. Produziert wurdedie Dokumentation vom MDR.Am 26. April 2002 betritt der 19-jährige Robert Steinhäuser seineehemalige Schule, das Erfurter Gutenberg-Gymnasium, und beginntgezielt Lehrer und Schulpersonal zu erschießen. Obwohl die Polizeischnell vor Ort ist, sterben 16 Menschen. "Die Story im Ersten"dokumentiert den Ablauf des Amoklaufs aus Sicht von Lehrern,Schülern, der Polizei und weiteren Einsatzkräften - sie geht derFrage nach, wie Sicherheitspläne an öffentlichen Einrichtungenaussehen müssen, um solche Taten zu verhindern oder zumindest zuerschweren.Nach dem Erfurter Amoklauf steht die Zusammenarbeit vonRettungsleitstelle, Polizei und den Notfallteams in der Kritik. DasLand Thüringen lässt die Pannen umfassend untersuchen. In der Folgewerden in allen Bundesländern neue Einsatzpläne undPräventionsprogramme eingeführt, die nach den Amokläufen in Emsdettenund Winnenden weiter aktualisiert worden sind. Das ErfurterSchulmassaker ist so in Deutschland zu einer Art "Stunde null" imUmgang mit derartigen Gewalttaten geworden.Die Dokumentation wird am 25. April, 22.05 Uhr, im MDR Fernsehenwiederholt.Fotos stehen unter www.ard-foto.de zur Verfügung.Pressekontakt:MDR, Hauptabteilung Kommunikation, Sebastian Henne, Tel.: (0341) 3 0063 76, E-Mail: presse@mdr.de; Twitter: @MDRpresseOriginal-Content von: MDR Mitteldeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell