Schürfwunden feucht halten

Baierbrunn (ots) - Schürfwunden heilen besser, wenn sie feuchtgehalten werden. Der Jenaer Apotheker Rainer Heide rät imApothekenmagazin "Senioren Ratgeber" zu einem Hydrokolloid-Pflaster:"Lassen Sie es mehrere Tage drauf, und wechseln Sie es erst, wennsich die Ränder lösen und das Pflaster weiß wird." Zwei bis drei Malwiederholen, dann sollte die Wunde glatt aussehen. KleinereSchnittverletzungen - etwa beim Gemüseschnippeln - sollten zunächstunter klarem Wasser ausgespült und nach Möglichkeit desinfiziertwerden. Bei Schnittwunden ist es wichtig, dass die Ränder nahebeieinanderliegen - dabei hilft ein Klammerpflaster. "Eine guteWundbehandlung hinterlässt kaum Narben", betont Heide.Für Operationsnarben gilt: Je tiefer der Schnitt, destoschwieriger ist die Behandlung. Es braucht wenigstens ein halbesJahr, bis die Narbenbildung abgeschlossen ist. Spezielle Narbensalbenenthalten Stoffe, die das Gewebe zur Neubildung anregen. "Tragen Siedie Cremes über mehrere Monate zwei bis drei Mal am Tag auf",empfiehlt Heide. Eine regelmäßige Massage des Narbengewebes sowie derumliegenden Haut soll die Heilung fördern und Wucherungen vorbeugen.Dazu ein bis drei Mal am Tag die Narbe sanft klopfen oder streichen.Doch Vorsicht: Die Narbe muss bereits verschlossen sein.Weitere Tipps zur optimalen Narbenpflege finden Leserinnen undLeser im aktuellen "Senioren Ratgeber".