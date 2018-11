Schülerzeitungspreis DIE RAUTE verliehen / 16 Preise für bayerische Schulen (FOTO)

München (ots) -Gute Schülerzeitungen konnten heute (5.11.2018) mit dem Preis DieRaute der Hanns-Seidel-Stiftung bei einem Festakt ausgezeichnetwerden. "Guter Journalismus ist unverzichtbar für einefunktionierende Demokratie und freie Berichterstattung stellt einenwesentlichen Anteil für die Entwicklung einer offenen Gesellschaftdar. Ich freue mich sehr, dass so viele Schülerinnen und Schüler inBayern diese Verantwortung übernehmen und dabei ebenso neugierig wieehrlich und kritisch in ihren Schülerzeitungen über Gesellschaft undSchule berichten", erklärte Kultusminister Bernd Sibler zurPreisverleihung. Eine Jury, die sich aus Journalisten und Vertreternder Hanns-Seidel-Stiftung zusammensetzt, traf ihre Auswahl unter rund170 Einsendungen. Die 16 Sieger erhielten die Trophäe Die Raute (inAnlehnung an die Raute im Stiftungs-Logo) sowie 300 Euro Preisgeld.Ministerialdirektor Herbert Püls betonte in seiner Laudatio "dieganz besonderen Fähigkeiten", die sich in den "erstklassigengrafischen Gestaltungen, der professionellen Auswahl und dentiefgründigen Texten der Schülerzeitungen widerspiegeln. Wer weiß,vielleicht hören wir schon bald Ihre Stimme im Radio, sehen IhreBeiträge im Fernsehen oder lesen Ihre Kommentare in derTageszeitung", ermunterte der Vertreter des Kultusministeriums dieerfolgreichen Nachwuchsredakteure. Für die Hanns-Seidel-Stiftung, dieden Preis ausschreibt, überreichte Stiftungsvorsitzende ProfessorinUrsula Männle den Gewinnern die begehrte Trophäe Die Raute mitsamtUrkunden und Preisgeld. Sie machte zugleich auf die vielfältigenFördermöglichkeiten durch die Stiftung aufmerksam, "die neben demkostenfrei beziehbaren Leitfaden `1x1 der Schülerzeitung` auchzusätzliche Seminare im Medienzentrum unserer Bildungsstätte KlosterBanz beinhalten. Diese sind zugeschnitten auf Macher undBetreuungslehrer, damit gute Schülerzeitungen noch besser werdenkönnen".Der Preis Die Raute wird seit dem Schuljahr 2009/10 anSchülerzeitungsredaktionen von Mittelschulen, Realschulen, Gymnasien,Förderschulen und Beruflichen Schulen vergeben und dient derFörderung journalistischen Nachwuchses. Zur Teilnahme berechtigt sindSchulen aus dem ganzen Bundesgebiet. Ausgezeichnet werden die bestenLeistungen in drei Kategorien pro Schulart:- Journalistischer Einzelbeitrag- Kreativität und Gestaltung- InformationsvielfaltMit dem "Sonderpreis Online" und einem Preisgeld von 250 Euro wirdzudem die beste Schülerzeitung, die ausschließlich online erscheint,unter den Einsendungen prämiert.Die Gewinner im Schülerzeitungswettbewerb "DIE RAUTE" 2018 sind:Mittelschule:- HUMMELNEWS; Mittelschule Hummelsteiner Weg Nürnberg(Journalistischer Einzelbeitrag)- THE "SOMMER" TIME(S); Michael-Sommer-MittelschuleSchrobenhausen (Informationsvielfalt)- WOOL; Grund- und Mittelschule Memmingen-Amendingen (Kreativitätund Gestaltung)Realschule:- hilde; Staatl. Realschule Kemnath (JournalistischerEinzelbeitrag)- Pen(n)house 2018; Staatliche Realschule Kempten(Informationsvielfalt)- Die Beere; Staatliche Realschule Bessenbach (Kreativität undGestaltung)Förderschule:- Kitt; Anna-Kittenbacher-Schule Pfaffenhofen (JournalistischerEinzelbeitrag)- Franzi; Franziskus-Schule Bad Windsheim (Informationsvielfalt)- Schülerzeitung; Regens-Wagner-Schule Hohenwart (Kreativität undGestaltung)Gymnasium:- PEERplus; Egbert-Gymnasium Münsterschwarzach (JournalistischerEinzelbeitrag)- Caro; Hans-Carossa-Gymnasium Landshut (Informationsvielfalt)- Brücke; Jakob-Fugger-Gymnasium Augsburg (Kreativität undGestaltung)Berufliche Schulen:- Verweis; Staatl. FOS/BOS Augsburg (JournalistischerEinzelbeitrag)- W.I.R. - Weil international Rockt; Berufliches SchulzentrumOskar-von-Miller Schwandorf (Informationsvielfalt)- eigenleben; Klara-Oppenheimer-Schule Würzburg (Kreativitätund Gestaltung)Sonderpreis Online- der.volltreffer-online.de, Albert-Einstein-MittelschuleAugsburgDie verleihende Hanns-Seidel-Stiftung möchte alleSchülerzeitungsmacher motivieren, auch in diesem Schuljahr wiedergute Zeitungen zu veröffentlichen. Der Preis wird auch für 2019wieder ausgeschrieben.Anm.: Weitere Fotos (aller Preisträger) können bei derHanns-Seidel-Stiftung (s. Pressekontakt) angefragt werden.Pressekontakt:Hubertus Klingsbögl, Pressesprecherpresse@hss.de ; 089 1258-262Original-Content von: Hanns-Seidel-Stiftung, übermittelt durch news aktuell