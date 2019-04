Schülerinnen und Schüler ackerten für die Vielfalt / Viele staunenswerte und nachhaltige Ideen zum Schülerwettbewerb ECHT KUH-L!

Bonn (ots) - 2.800 Schülerinnen und Schüler ackerten die letztenMonate mächtig für die biologische Vielfalt: Sie bastelten,gärtnerten, imkerten, kochten, entdeckten, tüftelten und forschten -alles unter dem diesjährigen Wettbewerbsmotto "Ackern für dieVielfalt: Teamarbeit in und mit der Natur". Jetzt ist Einsendeschlussbei ECHT KUH-L!, dem bundesweiten Schülerwettbewerb desBundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft.Nützlinge und Schädlinge, Bakterien und Leguminosen, Bestäuber undPflanzen - das Miteinander in der Natur und auf dem Feld ist ganzerstaunlich. In rund 420 ideenreichen und fantasievollen Projektenentdeckten die Schülerinnen und Schüler der Klassen 3 bis 10, wiewichtig die biologische Vielfalt und die Partnerschaften in der Natursind. Dafür wurden "Imkerviews" geführt, Bauernhöfe besichtigt,Wochenmärkte besucht. Die Kinder und Jugendlichen kochten, backtenund schrieben fetzige Kochbücher. Sie malten und bastelten, einBienenstock wurde nachgebaut und das "Bamberger Hörnla" modelliert,fantasievolle und lehrreiche Spiele wie "Biene ärgere dich nicht"wurden erfunden. Immer wieder ging es darum, wie wichtig Biene,Regenwurm & Co. sind - wie unverzichtbar das Miteinander vonPflanzen, Tieren und Mikroorganismen für uns und die biologischeVielfalt ist."Was können wir selbst eigentlich für die Vielfalt tun?" - dieseFrage stellten die Schülerinnen und Schüler immer wieder. Also wurdendie Schulgärten umgegraben, gejätet und bepflanzt, Blühstreifenangelegt, Saatpäckchen und Blumenbomben verteilt, Briefe an Bauern inder Region geschrieben, Insektenhotels und Vogelhäuser gebaut. Vieleder Projekte werden auch nach Einsendeschluss des Schülerwettbewerbsnoch fortgeführt, denn jetzt im Frühling beginnt das Brummen undSummen in den Schulgärten und auf den Äckern erst so richtig.Für alle "echt kuh-len" Teilnehmenden heißt es jetzt: Daumendrücken! Am 9. Mai 2019 wählt ein siebenköpfiges Juryteam die 41Gewinnergruppen aus. Auf die Sieger warten die Trophäen "Kuh-le Kuh"in Gold, Silber und Bronze sowie dreitägige Berlinreisen,Tagesausflüge und viele Sachpreise. In der Kategorie "SonderpreisSchule" wird eine besonders aktive Schule mit einem Geldpreisgewürdigt.Weitere Informationen gibt's auf www.ECHTKUH-L.de.Pressekontakt:Wettbewerbsbüro ECHT KUH-L!c/o m&p: public relationsChristel Marxen0228-41 00 28-42echtkuh-l@mp-gmbh.deOriginal-Content von: Schülerwettbewerb ECHT KUH-L!, übermittelt durch news aktuell