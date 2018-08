Schüleraustausch: Das Warten hat bald ein Ende / Studie zeigt: Viele Gastfamilienplatzierungen erst kurz vor der Ausreise (VIDEO)

Bonn (ots) -Der August ist der Hauptausreisemonat für Jugendliche, die imkommenden Schuljahr für drei bis 12 Monate eine Schule im Auslandbesuchen, in eine neue Kultur eintauchen und gleichberechtigtesMitglied einer zunächst fremden Gastfamilie werden möchten. Obwohldie Ausreise nicht selten schon in den kommenden ein bis drei Wochenerfolgen wird, weiß ein Teil der zukünftigen Austauschschüler/innenderzeit noch nicht, wo sie wohnen werden und welche Familie sie inihrem Gastland empfangen wird. Dass dies kein Grund zur Sorge ist,zeigt die aktuelle Schüleraustausch-Studie des unabhängigenBildungsberatungsdienstes weltweiser: Sind drei Monate vor Ausreisedurchschnittlich etwa zwei Drittel der Gastschüler/innen in einerGastfamilie platziert, so kennen zwei Wochen vor der geplantenAusreise bereits rund 95 Prozent der Programmteilnehmenden dieAdresse ihrer Gastfamilie. Je nach Gastland variieren diese Wertejedoch: Während in den USA zwei Wochen vor Ausreise etwa neun vonzehn Austauschschüler/innen platziert sind, haben in den restlichenGastländern nur rund ein Prozent noch keine Gastfamilie. Bis jetztnoch nicht platzierte Gastschüler/innen können jedoch beruhigt sein:zum einen sagt eine späte Platzierung rein gar nichts über dieNettigkeit der Gastfamilie und die Qualität ihres Lebensumfelds aus,zum anderen lag die Zahl der nicht platzierten Programmteilnehmendenim vergangenen Schuljahr deutlich unter einem Prozent. Und sollte indem Wunschland tatsächlich mal keine Gastfamilie zu finden sein, sobieten die Austauschorganisationen in der Regel Alternativen.weltweiser erhebt seit 2000 kontinuierlich Daten zumSchüleraustausch und ist daher in der Lage, sowohl aktuelle Trendsals auch langfristige Entwicklungen von High-School-Programmen zuskizzieren. Die aktuelle Studie zeigt u.a., dass mehrmonatigeSchüleraustauschprogramme allgemein mit insgesamt rund 16.400Teilnehmenden im Schuljahr 2016/17 zwar weiterhin eine erfreulicheResonanz erfahren, die Zahlen jedoch seit dem Spitzenjahr von 2010/11(gesamt ca. 20.000) weiterhin zurückgehen. Auch die USA verzeichnentrotz überragender Beliebtheit (etwa 5.700 Teilnehmende) im Schuljahr2016/17 im Vergleich zu anderen Gastländern schon im siebten Jahr inFolge weniger Anmeldungen für organisierte Programme. Kanada hingegenkonnte in den vergangenen Jahren deutlich zulegen und nimmt mit rund2.000 ausgereisten Austauschschüler/innen Platz zwei ein, gefolgt vonNeuseeland mit 1.250 Teilnehmenden. Wie bereits in den Vorjahrenzeigt sich die Vorliebe deutscher Jugendlicher für englischsprachigeDestinationen: etwa 90 Prozent der Austauschschüler/innen verbrachtenihren Schüleraustausch in einem Gastland mit Englisch alsAmtssprache.Die weltweiser-Studie gibt überdies Hinweise zur Beliebtheit desSchüleraustauschprogramms in den Bundesländern: in Hamburg nahm imSchuljahr 2015/16 jede/r 13. Schüler/in (7,5 Prozent), gemessen anden Jugendlichen in den relevanten Altersstufen, an einemmehrmonatigen Schüleraustausch teil. Damit liegt die Hansestadtbundesweit auf Platz eins, gefolgt von den beiden Stadtstaaten Berlin(4,1 Prozent) und Bremen (3,3 Prozent). Beim Bundesländer-Vergleichist ein deutliches Nord-Süd-Gefälle feststellbar: Die norddeutschenBundesländer verzeichnen generell eine hohe Beteiligung anmehrmonatigen Schüleraustauschprogrammenn, während in Süddeutschlandvergleichsweise weniger Jugendliche "entsendet" werden. Diegeringsten Werte finden sich in Bayern (1,3 Prozent), Thüringen (1,2Prozent) und im Saarland (1,0 Prozent). Es ist außerdemfestzustellen, dass die Zahl der Jugendlichen mit Wohnsitz außerhalbDeutschlands, die mit einer deutschen Austauschorganisation insAusland reisen, über die letzten Jahre deutlich angestiegen ist.Damit auch in den kommenden Jahren wieder möglichst vieleJugendliche während und nach der Schulzeit den Weg ins Auslandfinden, sie ihren persönlichen Horizont erweitern, eine oder mehrereFremdsprachen erlernen, internationale Freundschaften schließen undnebenbei wichtige Schlüsselqualifikationen erwerben, tourt weltweiserwieder mit der JugendBildungsmesse JuBi quer durch Deutschland. DieVeranstaltung findet bundesweit an über 50 Standorten statt und istdie größte Spezialmesse zum Thema "Bildung im Ausland". Mehr als 100renommierte Austauschorganisationen und internationaleBildungsexperten informieren über Angebote wie Schüleraustausch, HighSchool, Sprach- und Jugendreisen, Freiwilligenarbeit, Au-Pair, Work &Travel sowie Praktika und Studium im Ausland. 