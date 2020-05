Schüler, haltet Abstand! Kommentar von Susanne Leinemann

Berlin (ots) - An der Ampel in Spandau treffen sich zwei Schülergruppen. Fünf Jungen verlassen gerade die Sekundarschule, bei Grün geht es über die Straße, drei Mitschüler kommen ihnen entgegen. Feinsäuberlich soll eigentlich alles getrennt bleiben, Unterricht in kleinen Gruppen, um Infektionswege kurz zu halten. Doch in der Mitte der Straße klatscht man sich erstmal beherzt gegenseitig ab. Am Fehrbelliner Platz stürmt ein Pulk 13-Jähriger dicht gedrängt aus der U-Bahn. Die Berliner Schulen versuchen mit ungeheurem Aufwand, den Not-Schulalltag zu organisieren. Doch was hilft das Engagement, wenn außerhalb der Schule alle Vorsicht vorbei ist? Viele Schüler scheinen die Bedrohung durch das Coronavirus kaum mehr ernst zu nehmen. Doch es gilt: Schüler, bitte verhaltet Euch vernünftig!Pressekontakt:BERLINER MORGENPOSTTelefon: 030/887277 - 878bmcvd@morgenpost.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/53614/4594483OTS: BERLINER MORGENPOSTOriginal-Content von: BERLINER MORGENPOST, übermittelt durch news aktuell