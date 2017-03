Schüler erleben japanisches Essen bei Reisbällchen-Event (FOTO)

München (ots) -An der Grundschule Planegg in München am 2. März hatten 27 Kinderdie Möglichkeit, an einem Event für japanische Reisbällchen (Onigiri)teilzunehmen. Ziel der Veranstaltung war, auf spielerische Art undWeise neue Inspiration für ausgewogene Mahlzeiten zu sammeln und mehrüber Reis und japanisches Essen zu lernen. Ähnliche Events finden anweiteren Schulen statt, Initiator ist das japanische Ministerium fürLandwirtschaft, Forstwirtschaft und Fischerei (MAFF).Im Rahmen des Events an der Grundschule Planegg haben die Schülerjapanische Reisbällchen, Onigiri genannt, kennenglernt und erfahren,wie diese Teil einer ausgewogenen Mahlzeit sein können. Die Kindersollten zunächst in Zeichnungen zeigen, wie ihrer Meinung nach eineausgewogene Mahlzeit aussieht, und haben dann gemeinsamErnährungsberaterin Veronika Fritsch gelernt, was darin tatsächlichenthalten sein sollte.Die Schülerinnen und Schüler konnten im Rahmen des Events lernen,wie man Reis für Reisbällchen richtig kocht, welche Füllungen gutpassen und wie sie die Onigiri zuhause nachmachen können. Dabei habensie auch verschiedene Möglichkeiten ausprobiert, Reisbällchenindividuell zu gestalten - beispielsweise mit lustigen Jungen- undMädchen-Gesichtern. So konnten die Kinder mehr über die japanischeEssenskultur lernen und leckere Inspiration für eigene Mahlzeitensammeln. Unterstützt werden die Schüler von der Food-Bloggerin Anna(https://www.facebook.com/AnnasKuecheinDeutschland/), die sich aufdie japanische und europäische Küche spezialisiert hat.Was sind Onigiri?Onigiri sind meist dreieckige japanische Reisbällchen, diespeziell gewürzt und mit Nori-Algen umhüllt werden. Typisch ist eineWürzmischung, die in Geschmacksrichtungen wie Fisch und Gemüseerhältlich ist. Reisbällchen werden traditionell mit Gemüse, Pflaumenoder Fischsorten gefüllt und sind eine beliebte Zwischenmahlzeit inJapan.Der Hintergrund zum Event: Das MAFF möchte Kindern die Möglichkeitgeben, Reis als wichtige Zutat japanischen Essens spielerischkennenzulernen, indem sie Reisbällchen selber machen und gestalten.Die beteiligten Kinder sollen Lust auf Reis bekommen und auch inZukunft gerne wieder essen. Weitere Events, bei denen Kinder undJugendliche mit Reisbällchen experimentieren konnten, fanden bis zum9. März an drei weiteren Orten statt.Ein Video des MAFF zum Thema "Japanisches Essen" findet sich aufYOUTUBE (https://youtu.be/ZuAiTiExIPI ) .Pressekontakt:Lisa TihanyiAccount ManagerLEWIS Communications GmbH(069) 50 50 65 - 602lisa.tihanyi@teamlewis.comOriginal-Content von: MAFF, übermittelt durch news aktuell