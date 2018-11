Schüco-Spin-off geht an den Markt: Plan.One launcht neue Such- und Vergleichsplattform für Bauprodukte

Bielefeld (ots) - Plan.One (https://plan.one/) geht mit seinerinteraktiven Such- und Vergleichsplattform für Architekten und Planernach intensiven Zielgruppentests optimiert und mit zahlreichen neuenFunktionen an den Markt. Die Plattform des Start-ups ermöglicht dasschnelle Auffinden und herstellerübergreifende Vergleichen vonBauprodukten und schlägt so die digitale Brücke zwischen Planern undHerstellern im Bauwesen. Die Produktdetails und technischenPlanungsinformationen können zusätzlich direkt in die gängigeBIM-Planungssoftware übernommen werden. Außerdem unterstütz Plan.Onemit aktuellen Brancheninformationen, Beratungsdienstleistungen undeinem Partnernetzwerk die digitale Transformation der Branche.Der Markt für Bauelemente ist gekennzeichnet durch eine Vielzahlvon Herstellern und Produkten - diese Komplexität führt zu einerhohen Intransparenz. Dadurch ergibt sich ein zeit- undkostenintensiver Rechercheprozess für Architekten und Planer.Plan.One ermöglicht es, diesen zu digitalisieren und damit zuoptimieren. Durch die Möglichkeit, eine große Zahl von Bauelementenunterschiedlicher Hersteller auf Basis ihrer technischen undgestalterischen Spezifikationen an einem Ort zu vergleichen, schafftPlan.One eine höhere Transparenz, spart Zeit für aufwändigeRecherchen, vereinfacht und beschleunigt den Workflow."Während der Architekt seine neue KfZ-Versicherung bequem aufCheck24 oder Verivox vergleicht und abschließt, trägt erInformationen zu Bauprodukten immer noch mittels Katalogrecherche undWebseiten-Hopping in unübersichtlichen Excel-Tabellen zusammen. Hiersehen wir dringenden Handlungsbedarf", so Patric de Hair, CEO vonPlan.One. "Der Einsatz von digitalen Werkzeugen im privaten Umfelderzeugt einen stetig wachsenden Bedarf an digitalen Pendants imBerufsalltag. Planungs- und ausführungsrelevanten Informationen kommtdiesbezüglich eine Schlüsselrolle zu. Mit unserem Angebot schaffenwir eine Win-Win-Situation sowohl für Planer als auch fürHersteller."Im kommenden Jahr fokussiert sich Plan.One darauf, seinProduktsortiment kontinuierlich zu erweitern. Führende Herstellerunterschiedlicher Branchendisziplinen sollen bis Ende 2019 auf derSuch- und Vergleichsplattform vertreten sein. Die Anbieter vonBauprodukten profitieren von der schnellen und einfachen Möglichkeit,ihre produktrelevanten Informationen über eine zentrale Plattformbereits in frühen Entwurfsphasen zur Verfügung zu stellen. Derzusätzliche Vertriebskanal informiert relevante Zielgruppen rund umdie Uhr und tagesaktuell über ihr Produktportfolio. VielfältigeAnalysemöglichkeiten lassen Trends und Marktanforderungen erkennenund können zum Beispiel für die Produkt- und Programmplanungherangezogen werden.Plan.One wurde als Initiative der Schüco International KGgegründet und beschäftigt heute mehr als 40 Mitarbeiter. Das Start-upentwickelt umfassende Services von Architekten für Architekten. DieFunktionalität und Akzeptanz der Plattform wird in engem Austauschmit den Zielgruppen evaluiert und schrittweise zu dem jetztvorgestellten B2B-Such-, Vergleichs-, Assistenz-, Analyse- undInformationsportal optimiert.Über Plan.OnePlan.One schlägt die digitale Brücke zwischen Planern undHerstellern im Bauwesen. Konzipiert als intelligentes Assistenzsystemvon Architekten für Architekten, ermöglicht Plan.One das schnelleAuffinden und Vergleichen von perfekt auf das jeweilige Bauvorhabenzugeschnittenen Produkten. Die Produktdetails undPlanungsinformationen können direkt in die gängige Planungssoftwareübernommen werden. So schafft Plan.One Markttransparenz, spart Zeitfür aufwändige Recherchen, vereinfacht und beschleunigt den Workflow.Als interaktives Business-Intelligence-Tool ermöglicht Plan.One dieweitgehende Digitalisierung der Produktsuche und revolutioniert dieInteraktion zwischen Architekten, Planern, Herstellern undausführenden Unternehmen in der Bauindustrie. Plan.One ist eineInitiative der Schüco International KG und wurde 2016 von Patric deHair gegründet, der dem Unternehmen seitdem als CEO vorsteht.Pressekontakt:PIABO PR GmbHCaroline JechowE-Mail: planone@piabo.netTelefon: +49 30 2576 205 261Original-Content von: Plan.One, übermittelt durch news aktuell