Schubsen, schlagen, spucken: Angriffe auf Journalisten häufen sich / medium magazin-Dossier zum Tag der Pressefreiheit (FOTO)

Frankfurt am Main (ots) -Die Aggression gegenüber Medienvertretern wächst hierzulande.Allein 2018 registrierte das European Centre for Press and MediaFreedom (ECPMF) 26 tätliche Angriffe auf Journalisten (dreimal sovielwie 2017: 8 Fälle). Bei 22 der 26 Taten wurde ein politisch rechterHintergrund attestiert, berichtet das medium magazin in seineraktuellen Ausgabe."Die sprachliche Verrohung führt zwangsläufig auch zu physischerGewalt", sagt Michael Bewerunge, Leiter des ZDF-Studios Leipzig,gegenüber medium magazin. Zum Tag der Pressefreiheit am 3. Mai hatdas Branchenblatt sein aktuelles Titelthema der Frage gewidmet, wieJournalisten und Journalistinnen mit verbalen wie tätlichen Angriffenumgehen. "Am Anfang dachte ich: Security, brauchen wir daswirklich?", meint Bewerunge, der seit 2017 aus Sachsen berichtet.Doch das gehöre inzwischen längst für ihn zur "Fürsorgepflicht"gegenüber seinem Team.Darüber hinaus werden die Reporter und Reporterinnen in einerspeziellen Ausbildung trainiert, mit Konfliktsituationen umzugehen.Die ARD-ZDF-Medienakademie hat dazu ein modulares Konzept"Krisenberichterstattung im Inland" entwickelt. Im Herbst startet dasPilotprojekt eines dreitägigen Workshops in allen ZDF-Landesstudios.Fachgebietsleiter Matthias Harder hält ein solches Training, wie esbereits heute im NDR als Teil des Volontärsprogramms verankert sei,für zwingend erforderlich: "Es ist den Journalisten wichtig zuverstehen, wie sie sich und ihre Funktion trennenund eineprofessionelle Distanz einnehmen können", sagt er gegenüber mediummagazin.Doch nicht nur Fernsehleute, die durch Kameras leicht alsJournalisten identifizierbar sind, berichten von wachsendenAggressionen. So geht inzwischen Tobias Wolf, Reporter derSächsischen Zeitung, nicht mehr ohne Fahrradhelm zu Demonstrationenwie dem montäglichen Pegida-"Abendspaziergang" in Dresden - alsSchutz "für alle Fälle". Denn: "Früher war klar, mit wem man es zutun hatte. Heute ist es unberechenbarer", beschreibt er dieveränderte Atmosphäre: "Es könnte jemand sein, die wie eine liebe Omiaussieht, die mir aufs Maul haut." Auch Pascale Müller von BuzzfeedDeutschland greift bei Bedarf zu einem Helm und sagt dazu: "Klarändert sich die Situation in dem Moment, wo ich ihn aufsetze. Aberich trage nicht zur Eskalation bei, sondern sorge damit dafür, dassich arbeiten kann."Antonie Rietzschel, Korrespondentin der Süddeutschen Zeitung, oderMartin Kaul, Reporter der taz, greifen lieber zu anderen,unauffälligeren Schutzmaßnahmen. "Es wäre falsch, wenn der Eindruckentsteht, dass wir hier in einem permanenten Ausnahmezustand leben",meint Rietzschel. Um so wichtiger aber sei es, dass die eigenenRedaktionen entsprechende Unterstützung anbieten.Das betont auch Psychologe Bernd Willkomm. In einem Interview mitmedium magazin-Autorin Anne Haeming warnt er: "Bei Kundgebungen undGroßdemonstrationen, egal ob bei Pegida oder G20, gilt: WennJournalisten erkennbar ihre Arbeit machen, können sie heute alsFeinde wahrgenommen werden, daraus resultiert Aggression." Derlangjährige Bundeswehr-Psychologe rät: "Es ist auf jeden Fall ratsam,nicht mit Gegenaggression zu reagieren, sondern sich zurückzuziehen:Einfach drei Schritte zurückgehen, man muss ja den Ort nichtverlassen."In dem medium magazin-Titeldossier "Geht´s noch?" schildernzahlreiche Journalisten und Journalistinnen ihre Situationen undReaktionen auf die "Feindbild Journalist"-Stimmung. So beschreibtAnnette Binninger, Leiterin des Investigativ-Teams von sächsische.deund Sächsische Zeitung, in zehn Thesen detailliert die Erfahrungen,Fehler und Lehren der Sächsischen Zeitung in Dresden, wo die erstenHochburgen von Pegida und AfD entstanden sind. Sie rät Kollegen undKolleginnen unter anderem: "Erklärt Eure Arbeitsweise und macht sietransparent, bevor andere vorgeben das zu tun- zur Diskreditierung".Aber auch das: "Vor der Meinung kommt die Information: Klärt sachlichauf, erklärt, analysiert!" und "Bleibt gelassen - so schwer es auchfallen mag".Das Titeldossier mit Beiträgen von Annette Binninger, FlorianSturm und Anne Haeming erscheint in medium magazin 02/2019, S. 18-29.Weitere Themen sind u.a. die Mainzer Langzeitstudie zumMedienvertrauen und die Schlussfolgerungen von Studienautor TanjevSchultz, Special Nachhaltigkeit - was Medien in eigener Sache für denKlimaschutz tun, wie 11 Regionalzeitungen zur Europa-Wahl gemeinsameSache machen, plus die Journalistenwerkstatt "Besser schreiben: DieReportage".medium magazin ist digital und gedruckt, in Einzelausgaben oder imAbo hier erhältlich https://www.mediummagazin.de oder via iKioskhttps://www.ikiosk.de/shop/epaper/medium-magazin.html