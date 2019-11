Berlin (ots) - Während die letzten Geschenkpäckchen von "Weihnachten imSchuhkarton" noch in der Berliner Zentrale von Samaritan's Purse eintrudeln,sind die ersten bereits im Zielland angekommen: Seit dem offiziellenAbgabeschluss am 15.11. werden in den zwei Weihnachtswerkstätten Berlin undBirkenfeld bei Pforzheim sowie privat organisierten Sammelstellen die Päckchengesichtet. "Erst nach diesem Qualitätscheck gehen die Kartons auf die Reise. Dieersten sind bereits unter anderem in der Ukraine angekommen", sagt "Weihnachtenim Schuhkarton"-Leiter Rainer Saga. Die Päckchendurchsicht der erwarteten420.000 Geschenkpäckchen ist notwendig, um Zollvorschriften undQualitätsstandards einzuhalten. "Die allermeisten Geschenke sind sehr liebevollgepackt und bleiben so wie sie sind. Aber wir haben leider immer wieder aucheinige Ausreißer dabei, wo Menschen offenbar denken: Was ich nicht mehr brauche,ist für Arme noch gut genug." Doch "Weihnachten im Schuhkarton" sei nicht derrichtige Ort fürs Schrottwichteln. "Wenn ein Kind immer nur gebrauchte Sachenträgt, soll es einmal im Leben etwas Neues bekommen", so Saga.Engagierte FreiwilligeUmso dankbarer sei er über die Sammelstellen und mehr als 4.500 Schichtplätze inden Weihnachtswerkstätten, die durch Freiwillige inzwischen belegt seien. "EineFrau ließ sich auch von einem auf dem Weg zur ,Weihnachtswerkstatt' zugezogenenRippenbruch nicht vom Ehrenamt abhalten. Eine andere Person, die gerade einukrainisch-deutsches Austauschprogramm absolviert, stellte plötzlich währendihres Einsatzes fest: Ich wurde selbst einmal durch die Aktion beschenkt."Nachahmeraktionen nutzen geschützten NamenEine weitere Herausforderung für die Organisatoren der weltweiten Geschenkaktionsind Trittbrettfahrer, die den bekannten und geschützten Namen für eigeneSammlungen nutzen. "In der Regel sind das gut gemeinte Aktionen. Allerdings musswo ,Weihnachten im Schuhkarton' draufsteht auch ,Weihnachten im Schuhkarton'drin sein: Das umfasst unter anderem die Einhaltung der Spendensiegel-Standardsdes Deutschen Zentralinstituts für soziale Fragen und der InitiativeTransparente Zivilgesellschaft, der wir angehören." Zum anderen umfasse diesaber auch die inhaltliche Ausrichtung der Aktion und die Schulung und Begleitungder Verteilpartner."Diese Form der Transparenz kann eine ehrenamtlich organisierte Aktion nurschwer leisten", stellt Saga fest. Nach der erfolgten Päckchendurchsicht und demTransport verteilen Kirchengemeinden unterschiedlicher Konfessionen dieGeschenke an bedürftige Kinder. Wer die Aktion noch unterstützen will, kannonline mitpacken: www.online-packen.org.Über "Weihnachten im Schuhkarton""Weihnachten im Schuhkarton" ist Teil der internationalen Aktion "OperationChristmas Child" des christlichen Hilfswerks Samaritan's Purse. Im vergangenenJahr wurden weltweit über zehn Millionen Kinder in über 100 Ländern durch dieAktion erreicht. Die Schuhkartons aus dem deutschsprachigen Raum gehen in diesemJahr nach Bulgarien, Georgien, Lettland, Litauen, Montenegro, Nordmazedonien,Polen, Rumänien, Slowakei und die Ukraine.Pressekontakt:Tobias-Benjamin Ottmar / Sandra Jakobpresse@die-samariter.org+49 (0)30 76 883 434Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/56021/4451743OTS: Samaritan's Purse e. V.Original-Content von: Samaritan's Purse e. V., übermittelt durch news aktuell