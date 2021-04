Schrödinger-Aktie: Das Geschäftsmodell ist Stress!

Zur Schlussnotierung von 77,90 USD hatte die Schrödinger-Aktie an der Nasdaq am Freitag etwas mehr als ein halbes Prozent Verlust verbuchen müssen. Doch begonnen hatte sie die Woche bei 73,88 USD. Damit bewies das Papier einmal mehr, dass es die großen Kursschwankungen der vergangenen Jahre derzeit in eine Phase der Stabilität hat verwandeln können. Taugt das Geschäftsmodell bei Schrödinger, das auch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung