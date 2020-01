Schröder gegen Berufsverbote für AfD-Mitglieder

Osnabrück (ots) - Schröder gegen Berufsverbote für AfD-MitgliederSPD-Politiker verteidigte als Anwalt DKP-Aktivisten aus gleichem Grund - Verweisaufs DisziplinarrechtOsnabrück. Altkanzler Gerhard Schröder hat sich dagegen gewandt, AfD-Mitgliedernden Eintritt in den öffentlichen Dienst gleich welcher Art zu verweigern. "Ichhabe eine klare Haltung zur AfD: Diese Partei muss entschieden bekämpft werden,aber argumentativ und nicht administrativ", sagte der SPD-Politiker der "NeuenOsnabrücker Zeitung". "Ich war aus guten Gründen immer gegen Berufsverbote",erklärte er. Um nichts anderes handele es sich, falls AfD-Vertretern der Dienstin Schule, Verwaltung oder Polizei verwehrt bleibe."Ich habe als Rechtsanwalt in den 1970er-Jahren DKP-Mitglieder vertreten, dieein Berufsverbot bekommen sollten", sagte Schröder. Später als Ministerpräsidenthabe er Berufsverbote dann umgehend abgeschafft. "Wenn jemand seineParteipolitik den Schülern verkaufen möchte, Kinder etwa im Geschichtsunterrichtbeeinflusst, dann geht das nicht. Aber man kann nicht vorher wissen, ob er dastut", erläuterte Schröder seine Position. Verhalte sich jemand in seinem Dienstdann verkehrt, "gibt es das Disziplinarrecht, das ist genau dafür gedacht".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4480981OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell